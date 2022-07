1 Auch wenn an der Behelfszufahrt (rechts) niemand an der Ampel wartet, schaltet diese auf Grün. Der Verkehr auf der L 415 muss dann ohne Grund warten. Foto: Reimer

Die Ampeln an der L 415 in Bochingen schalten oft grundlos auf Rot. Eine Sensor-Regelung könnte da Abhilfe schaffen.















Oberndorf - Der Verkehr an der Autobahnabfahrt in Bochingen staut sich. Aufgrund der Bauarbeiten an der Straße zwischen Bochingen und der K 5500 wurde im Industriegebiet "Rankäcker" eine Behelfszufahrt errichtet, über die der Verkehr zum Industriegebiet umgeleitet wird. An der Kreuzung zur L 415 wird der Verkehr mit Ampeln geregelt.

Autofahrer müssen grundlos warten

Damit Lastwagen genug Platz haben, um von der Behelfszufahrt auf die L 415 auffahren zu können, hat der Verkehr auf der Landesstraße auf beiden Seiten Rot. Doch besonders ärgerlich für Autofahrer: Die beiden Ampeln stehen auch dann auf Rot, wenn niemand an der Behelfszufahrt wartet. Autofahrer müssen also ohne Grund warten.

Maßnahme des Landkreises

Der Oberndorfer Stadtrat Thorsten Ade (CDU) sieht hier Verbesserungsbedarf. Er fragte im Verwaltungsausschuss am Dienstag an, ob sensorgesteuerte Ampeln aufgestellt werden könnten. Diese würden an der Zufahrt zum Industriegebiet nur dann auf Grün schalten, wenn dort auch tatsächlich jemand steht. Grundloses Warten könnte so verhindert werden.

Bürgermeister Hermann Acker erklärte, dass es sich bei den Straßenarbeiten um eine Maßnahme des Landkreises handelt. Dieser sei dementsprechend auch für die Umleitung zuständig. Die Stadt Oberndorf könne daher nicht handeln. Man werde den Vorschlag allerdings weiterleiten.