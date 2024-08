A 81-Abfahrt Geisingen: Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Wohnmobil

1 Die Bundesstraße wurde gesperrt. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall nahe der A 81-Abfahrt Geisingen gestorben.









Link kopiert



Gegen 12 Uhr fuhr der Mann laut Polizei mit einem Africa Twin Motorrad in einer Gruppe mit fünf weiteren Bikern von der Autobahn 81 auf die Bundesstraße 311 in Richtung Freiburg. Beim Abbiegen übersah der Motorradfahrer ein Wohnmobil, das den 58-Jährigen in der Folge frontal erfasste. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Insassen des Wohnmobils blieben unverletzt.