Steht ein verlängertes Wochenende an, macht sich das oft auch auf den Straßen bemerkbar. Die Autobahn GmbH warnt rund um Himmelfahrt vor Stau – auch rund um den Kreis Calw.

Wer in den nächsten Tagen einen Ausflug oder Kurzurlaub plant, sollte sich gut überlegen, wann es losgehen soll. Denn an manchen Tagen droht massiver Stau.

Die Autobahn GmbH des Bundes warnt in einer Pressemitteilung vor einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen zum verlängerten Himmelfahrtswochenende.

Vor allem Mittwoch und Sonntag

Insbesondere am Mittwochnachmittag, 28. Mai, wenn Pendlerverkehr und Kurzurlauber gleichzeitig unterwegs sind, sei mit sehr dichtem Verkehr zu rechnen. In der Folge dürfte es auch zu Staus und Behinderungen kommen.

Leicht erhöhten Reiseverkehr prognostiziert die Autobahn GmbH für Himmelfahrt selbst sowie für den kommenden Samstag, 31. Mai. Zäher soll es dann wieder am Sonntag, 1. Juni, zum Abschluss des langen Wochenendes werden. Hier müsse spürbar erhöhter Reiseverkehr einkalkuliert werden.

Gesamte A 5, gesamte A 8, außerdem A 81

Betroffen sind davon auch teilweise Autobahnabschnitte rund um den Kreis Calw. Laut einer Karte, auf der die Prognosen vermerkt sind, gilt die Warnung für die gesamte A 5 sowie die gesamte A 8; außerdem für die A 81 ab dem Dreieck Leonberg in Richtung Heilbronn.

Als Abschnitte mit stauanfälligen Baustellen sind in der Region die Teilstrecke zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd auf der A 8 sowie die Teilstrecke zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Dreieck Leonberg auf der A 81 vermerkt.

„Starten Sie ausgeruht in die Reise“

Die Autobahn GmbH wartet daher auch mit einigen Tipps für die Reise auf: „Informieren Sie sich vorab über Baustellen und Sperrungen auf Ihrer Route. Starten Sie ausgeruht in die Reise, sorgen Sie für ausreichend Getränke und Essen an Bord. Planen Sie ausreichend lange Pausen ein und wechseln Sie sich – wenn möglich – in kurzen Zeitabständen beim Fahren ab. Beachten Sie im Falle von Umleitungen die Empfehlungen der dynamischen Wegweisung auf den Schilderbrücken. Denken Sie daran, dass Sie bei Staus oder stockendem Verkehr verpflichtet sind, eine Rettungsgasse zu bilden, damit Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte schnell ihren Einsatzort erreichen können.“

Die Autobahn GmbH des Bundes ist verantwortlich für die Planung, den Bau, den Betrieb, die Erhaltung, die Finanzierung, das Verkehrsmanagement sowie die vermögensmäßige Verwaltung der Bundesautobahnen.

Weitere Informationen sind unter https://www.autobahn.de/ zu finden.