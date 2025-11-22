GlücksSpirale heute: Gewinnzahlen der Ziehung vom Samstag (22.11.2025)
Die Ziehung der Zahlen der Glücksspirale findet jeden Samstag statt. Die aktuellen Gewinnzahlen und Quoten finden Sie hier.

Die Glücksspirale findet jede Woche statt. Als Höchstgewinn werden 10.000 € monatlich für 20 Jahre als Sofortrente oder ein Sofortbetrag von 2,1 Mio. € verlost. Gewinnzahlen und Quoten erfahren Sie hier.

GlücksSpirale Gewinnzahlen vom 22.11.2025

Die Gewinnzahlen der GlücksSpirale werden immer samstags um 19.15 Uhr gezogen. Die aktuellen Zahlen der Rentenlotterie lesen Sie hier direkt nach der Ziehung:

 

GlücksSpirale - Gewinnzahlen:

(Ziehung: 22.11.2025)

Klasse Gewinnzahlen
1 ------1
2 -----25
3 ----632
4 ---2483
5 --75683
6 -525953
-461301
7 7254156

GlücksSpirale - Gewinnquoten:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 1 Richtige  10,00 €
2 2 Richtige  25,00 €
3 3 Richtige  100.00 €
4 4 Richtige  1.000,00 €
5 5 Richtige  10.000,00 €
6 6 Richtige  100.000,00 €**
7 7 Richtige  2.100.000,00 €***

Chance auf den Höchstgewinn 1:10.000.000 | *** Oder 10.000€ mtl. 20 Jahre lang.

* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle hinter dem Komma ausgewiesen.

** Werden in der Gewinnklasse 6 mehr als 100 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn entsprechend.

*** Werden in der Gewinnklasse 7 mehr als 10 Gewinner pro Ziehung ermittelt, vermindert sich der Gewinn entsprechend.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle für Zahlen, Quoten, Gewinne und Jackpot: LOTTO.de

Die nächste Ziehung findet am 29.11.2025 um 19:15 Uhr statt.

GlücksSpirale und damit verbundene Spiele sind Glücksspiele. Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Anzeichen für eine Spielsucht erkennen, können Sie sich an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden. Infos unter kostenloser Hotline 0800 137 27 00 oder unter www.bzga.de. Spielteilnahme ab 18 Jahren.

 