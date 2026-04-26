97,9 Prozent Zustimmung: Martin Aßmuth bleibt Bürgermeister von Hofstetten

Der 46-jährige Haslacher wird auch die nächsten acht Jahre die Geschicke von Hofstetten lenken. Bei der Wahl ohne Gegenkandidat bekam er 64,2 Prozent der wahlberechtigten Stimmen.

Die Hauptstraße füllte sich kurz nach 18 Uhr langsam, aber stetig. Immer mehr Bürger versammelten sich vor dem Rathaus von Hofstetten, um das Ergebnis der Bürgermeisterwahl mitzuerleben. Auch der Musik-und Trachtenverein sowie die Ringer vom KSV Hofstetten brachten sich schon in Stellung. Nach der Auszählung verkündeten die Wahlleiter schließlich um 18:46 Uhr vor dem Rathaus das Ergebnis: Martin Aßmuth bleibt Bürgermeister – und das mehr als deutlich. Der Haslacher erhält 64,2 Prozent der wahlberechtigten Stimmen (1453), von den abgegebenen Stimmen fallen 97,9 Prozent auf ihn. Der Jubel der anwesenden Gratulanten – darunter auch viele Bürgermeister der Raumschaft Haslach – fiel entsprechend groß aus.

Bürgermeisterkollegen sind voll des Lobes für Aßmuth Nachdem der Musikverein sein erstes Stück spielte, hielt Armin Hansmann, Bürgermeister von Haslach, eine erste Lobrede auf den neu gewählten Bürgermeister: „Es ist ein wahnsinnig toller Triumph und ein Zeichen des Vertrauens und der Wertschätzung, das Hofstetten dir entgegenbringt.“ Dabei sei er nicht nur fachlich kompetent („Du gibst rund um die Uhr alles für deine Gemeinde“), sondern auch „ein sehr netter Kollege, mit dem man gerne zusammenarbeitet und Zeit verbringt“. Um ihn zu charakterisieren, falle ihm vor allem „Respekt, Kompetenz und Offenheit ein sowie das Ziel, das Leben der Menschen in Hofstetten jeden Tag ein Stück besser zu machen.“

Der Musikverein spielte mehrere Stücke, das Badner-Lied kam zum Schluss. Foto: Stahl

Siegfried Eckert, Bürgermeister von Gutach, schloss sich der positiven Einschätzung seines Kollegen an: „Ich wünsche ihm, dass es die nächsten acht Jahr so weitergeht.“ Er habe einen bravourösen Job gemacht in der ersten Amtszeit, was die Zusammenarbeit mit der Verwaltung, den Vereinen und die Interaktion mit den Bürgern betreffe. Auch der Austausch zwischen den Bürgermeistern im Kinzigtal sei exzellent, deswegen „habe habe ich ein sehr gutes Gefühl für die Zukunft“, so das Fazit von Eckert.

Martin Aßmuth dankte zunächst den Bürgern, die zur Wahl gegangen sind. Tief gerührt sprach er von einer „tollen Bestätigung des Wahlergebnisses von 2018“. Vor acht Jahren hatte der 46-Jähriger 97,7 Prozent aller Stimmen auf sich vereint. Dies nun erneut zu schaffen, mache ihn „sprachlos, vielen Dank von ganzem Herzen“.

Das Wahlergebnis ist eine Bestätigung der Wahl von 2018

Mit den Bürgermeisterkollegen aus der Raumschaft sei er sehr verbunden und betrachte ihr Kommen als ein Zeichen der Wertschätzung. Der Musikkapelle sprach er ein großes Lob für die Gestaltung dieses „grandiosen“ Abends aus. Zudem haben die Musiker „September“ von Earth, Wind and Fire gespielt, dies habe er sich für den Fall der Wahl gewünscht, sagte Aßmuth mit einem Schmunzeln.

Ringerverein gibt Freibier aus für alle Anwesenden

Auch seinem Heimatverein, dem KSV Hofstetten, war er dankbar verbunden, dem er schon in jungen Jahren beigetreten sei. Der Verein schenke zur Feier der Wahl „auf meine Lasten“ Freibier aus. „Wir haben genau wie 2018 200 Liter eingekauft. Ich hoffe mal, das reicht aus“, kommentierte Aßmuth.

Eine Überraschung war der Besuch eines Kollegen aus der Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister. Sascha Krötz aus dem Landkreis Göppingen „ist mein Zimmernachbar und hat extra den Weg nach Hofstetten auf sich genommen. Das finde ich großes Kino“, bemerkte Aßmuth sichtlich gerührt. Abschließend lud er alle Anwesenden zu einem kleinen Umtrunk ein. Natürlich durfte das Badner-Lied am Ende nicht fehlen, bei dem viele einstimmten.

Projekte in Hofstetten

Bürgermeister Martin Aßmuth will einen kleinen Nahwärmeverbund aufbauen und das Rathaus sowie die Gemeindehalle an die Hackschnitzelanlage des Kindergartens anschließen. Außerdem soll die Kreuzstraße angegangen werden, die nach 60 Jahren endlich saniert werden muss. Das Thema Friedhof möchte man mit einem pietätvollen Maß angehen, die Gemeinde sollte sich auch alternativen Bestattungsformen öffnen. Der Breitbandausbau zählt ebenso zu den großen Aufgaben, auf die man als Gemeinde aber wenig Einfluss habe. Zweimal sei schon der Beginn verschoben worden.