97,9 Prozent Zustimmung: Martin Aßmuth bleibt Bürgermeister von Hofstetten

Der 46-jährige Haslacher wird auch die nächsten acht Jahre die Geschicke von Hofstetten lenken. Bei der Wahl ohne Gegenkandidat bekam er 64,2 Prozent der wahlberechtigten Stimmen.
Die Hauptstraße füllte sich kurz nach 18 Uhr langsam, aber stetig. Immer mehr Bürger versammelten sich vor dem Rathaus von Hofstetten, um das Ergebnis der Bürgermeisterwahl mitzuerleben. Auch der Musik-und Trachtenverein sowie die Ringer vom KSV Hofstetten brachten sich schon in Stellung. Nach der Auszählung verkündeten die Wahlleiter schließlich um 18:46 Uhr vor dem Rathaus das Ergebnis: Martin Aßmuth bleibt Bürgermeister – und das mehr als deutlich. Der Haslacher erhält 64,2 Prozent der wahlberechtigten Stimmen (1453), von den abgegebenen Stimmen fallen 97,9 Prozent auf ihn. Der Jubel der anwesenden Gratulanten – darunter auch viele Bürgermeister der Raumschaft Haslach – fiel entsprechend groß aus.