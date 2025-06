950 Jahre: So begeistert feiern die Calwer ihre Stadt

So begeistert feiern die Calwer ihre Stadt

58 Partystimmung herrscht am Freitagabend auf der unteren Brücke. Foto: Thomas Fritsch 58 Bilder - Fotostrecke öffnen Das Jubiläums-Stadtfest legt am Freitagabend einen Auftakt nach Maß hin. Die Straßen der Innenstadt und die Plätze entlang der Nagold sind voller Festbesucher und Musik.







Link kopiert



Mit dem Fassanstich gegen 19.30 Uhr eröffnet Calws OB Florian Kling das Jubiläums-Stadtfest am Freitagabend offiziell. Gefeiert wird allerdings bereits seit 18 Uhr. Über die Innenstadt und entlang der Nagold verteilt stehen überall Hütten, Pavillons oder Foodtrucks, an denen sich die Festbesucher mit Getränken und Speisen versorgen können. Auf vier Bühnen gibt es Musik und Kleinkunst, dazu kommen Mitmachangebote auch für Familien. Ein Höhepunkt ist das Riesenrad, in dem Besucher kostenfrei mitfahren dürfen.