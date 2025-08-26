950 Jahre Hallwangen: Dreitägiges Jubiläumsfest wirft Blick auf die Historie

Hallwangen lädt von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. September, zum Jubiläumsfest unter dem Motto „950 Jahre Hallwangen“ ein. Ein Höhepunkt: der große Umzug am Sonntag.
Vor eineinhalb Jahren haben die Mitglieder des Hallwanger Vereinsrings – Sportverein, Motorradsportclub (MSC), Liederkranz und Förderkreis historischer Bergbau – einen Festausschuss, bestehend aus Vereinsvorsitzenden und Ausschussmitgliedern, gebildet. Anfangs trafen sich die 19 Festausschussmitglieder einmal im Monat. Inzwischen kommen sie jede Woche zusammen, denn der Countdown für das Festwochenende läuft und die einzelnen Teams haben mit der Organisation von Programm, Catering, Infrastruktur, Werbung und der Planung des Festumzugs alle Hände voll zu tun, heißt es in deren Pressemitteilung.