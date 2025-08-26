950 Jahre Hallwangen: Dreitägiges Jubiläumsfest wirft Blick auf die Historie

Hallwangen lädt von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. September, zum Jubiläumsfest unter dem Motto „950 Jahre Hallwangen“ ein. Ein Höhepunkt: der große Umzug am Sonntag.

Vor eineinhalb Jahren haben die Mitglieder des Hallwanger Vereinsrings – Sportverein, Motorradsportclub (MSC), Liederkranz und Förderkreis historischer Bergbau – einen Festausschuss, bestehend aus Vereinsvorsitzenden und Ausschussmitgliedern, gebildet. Anfangs trafen sich die 19 Festausschussmitglieder einmal im Monat. Inzwischen kommen sie jede Woche zusammen, denn der Countdown für das Festwochenende läuft und die einzelnen Teams haben mit der Organisation von Programm, Catering, Infrastruktur, Werbung und der Planung des Festumzugs alle Hände voll zu tun, heißt es in deren Pressemitteilung.

Vor allem das Festgelände rund ums Hallwanger Rathaus hat das Planungsteam vor eine große Herausforderung gestellt, heißt es weiter. Inzwischen steht fest: Auf dem großen Platz hinter dem Rathaus wird das Festzelt stehen, der Platz davor sowie die Silberwaldstraße bis zur Kirche werden an allen drei Tagen gesperrt.

Am Sonntag wird es auch in der Aacher und der Musbacher Straße kein Durchkommen geben, denn über diese beiden Straßen wird sich der Festumzug schlängeln.

Ritterlager und alte Handwerkskunst

Der Festausschuss wird das Fest am Freitag um 19 Uhr mit dem Fassanstich im Zelt im Beisein von Dornstettens Bürgermeister Bernhard Haas und Hallwangens Ortsvorsteher Christoph Mannheimer feierlich eröffnen. Ab 20 Uhr gibt es Rock- und Popsongs mit „The Groove Joinery“.

Weiter geht es am Samstag ab 14 Uhr auf dem Dorfplatz und bei der Grundschule Hallwangen mit einem Kunsthandwerkermarkt, einem Ritterlager, mit Gauklern und einem Falkner, mit Vorführungen alter Handwerkskunst sowie einer Spielstraße.

Oktoberfest-Party mit der Band Albkracher

Um 20.30 Uhr steigt im Festzelt dann die Oktoberfest-Party mit der Band Albkracher, mit einer bunten Mischung aus Alpenrock, Volksmusik und Charthits. Einlass ist um 19 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf für sechs Euro an der Tankstelle und im Sportheim Hallwangen, im „Bürgerstüble“ und bei der Touristinfo in Dornstetten, bei der Ortschaftsverwaltung Hallwangen und beim telefonischen Kartenservice unter 07443/96 20 30 sowie an der Abendkasse für acht Euro.

Historischer Umzug mit 60 Gruppen

Mit einem ökumenischen Gottesdienst mit musikalischer Umrahmung durch den Liederkranz Hallwangen geht es am Sonntag um 10 Uhr weiter. Zum Frühschoppen spielt ab 11 Uhr die Stadtkapelle Dornstetten, bevor um 13.30 Uhr der große Jubiläums-Festumzug mit 60 Gruppen aus der Gesamtstadt Dornstetten, aus dem gesamten Landkreis Freudenstadt samt angrenzenden Landkreisen – unter ihnen die Fahnenträger Hohentwiel, die Böllerschützen Geislingen und die Fundeck Ritter Horb – startet. Die ersten zehn Gruppen, die vorneweg marschieren, erzählen die Geschichte von Hallwangen: von Ritter Rudolfus, der Burg Haldewang und der Gründung des Klosters Engeltal.

Nach dem Umzug wird die Bauernkapelle Böffingen ab 15 Uhr den Festausklang musikalisch umrahmen, bevor gegen 19 Uhr ein Heißluftballon auf einer nahen Wiese startet, für dessen Fahrt beim Fest vier Plätze verlost werden.

Shuttlebus verkehrt zwischen den Stadtteilen

An allen drei Tagen werden die Gäste im Festzelt und an unterschiedlichen Stationen auf dem Festgelände mit Speisen und Getränken versorgt. Am Samstag und Sonntag ist zwischen Dornstetten, Aach und Hallwangen ein Shuttlebus unterwegs.