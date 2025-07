1 Jungingen hat heute rund 1430 Einwohner – erste Hinweise auf eine Siedlung gibt es für das 4. Jahrhundert. Foto: Kauffmann Vom Handwerkerdorf zur Industriegemeinde mit über 1100 Arbeitsplätzen. Jungingen feiert von 25. bis 27 Juli den 950. Geburtstag. Ein Blick auf die Anfänge der Gemeinde.







Die Gemeinde Jungingen feiert von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Juli, mit einem Festwochenende den Höhepunkt des 950-Jahr-Jubiläums . Geboten werden neben einem Festakt am Freitag auch eine Party am Samstag sowie ein Familientag am Sonntag.