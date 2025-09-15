950-Jahr-Feier in Hallwangen: Farbenfroher Jubiläumsumzug: Stimmung prächtig – Wetter mäßig

Der historische Festumzug war am Sonntag der Höhepunkt der dreitägigen 950-Jahr-Feier in Hallwangen. Trotz teilweise strömenden Regens säumten Tausende die Straßen.
Aufstellung nahmen die 61 Gruppen aus der Gesamtstadt Dornstetten, dem Landkreis und darüber hinaus am Parkplatz des Barfußparks. Von dort ging es die Silberbergstraße hinunter und – bei teils strömendem Regen – weiter durch die Aacher Straße und die Musbacher Straße zum Festplatz beim Rathaus. Dort umrahmte die Bauernkapelle Böffingen den Festausklang.