950-Jahr-Feier in Hallwangen: Farbenfroher Jubiläumsumzug: Stimmung prächtig – Wetter mäßig

Der historische Festumzug war am Sonntag der Höhepunkt der dreitägigen 950-Jahr-Feier in Hallwangen. Trotz teilweise strömenden Regens säumten Tausende die Straßen.

Aufstellung nahmen die 61 Gruppen aus der Gesamtstadt Dornstetten, dem Landkreis und darüber hinaus am Parkplatz des Barfußparks. Von dort ging es die Silberbergstraße hinunter und – bei teils strömendem Regen – weiter durch die Aacher Straße und die Musbacher Straße zum Festplatz beim Rathaus. Dort umrahmte die Bauernkapelle Böffingen den Festausklang.

Vom Festwagen aus kommentierten Jürgen Hornberger und Ortsvorsteher Christoph Mannheimer die vorbeiziehenden Gruppen, begrüßten diese und versorgten die vielen Zuschauer mit Informationen.

An der Spitze des Umzugs, der unter dem Motto „Hallwangen im Wandel der Zeit“ stand, schmetterte der Fanfarenzug Aach. Die Fahnenschwinger Hohentwiel wirbelten ihre Flaggen durch die Lüfte, gefolgt von Sven Genkinger mit der Pferdekutsche sowie Ritter Rudolfus zu Haldewang samt Burgfräulein zu Pferd. Ebenfalls ganz vorne dabei waren die Frundeckritter Horb, die während der Festtage ihr Lager vor dem Hallwanger Rathaus aufgeschlagen hatten.

Kinder marschieren begeistert mit

Die Narrenzunft Salzstetten, die Tanzgruppe Domenico und die Mittelalterband „Insanis Maxima“ folgten und machten den Weg frei für Gruppen aus Hallwangen und Dornstetten. So marschieren die Jüngsten aus dem Jubiläumsort – vom Kindergarten und der Grundschule – begeistert mit. Die Schnogaklopfer Dornstetten, die Kirchengemeinde und der Liederkranz Hallwangen waren ebenso dabei wie die Tankstelle Ziefle-Kaufmann, die Senioren, der Bergwerksverein, die SG Hallwangen oder die ehemaligen Feuerwehrleute mit historischer Spritze.

Aus Kälberbronn, wo eine Woche zuvor ebenfalls ein Jubiläumsumzug – dort zur 300-Jahr-Feier – stattgefunden hatte, statteten mehrere Gruppen Hallwangen nun einen Gegenbesuch ab – etwa die Dorfgemeinschaft Kälberbronn oder die Hoteliersfamilie Ziefle mit der Pferdekutsche. Darüber hinaus mischten weitere Dorfgemeinschaften – etwa aus Aach, Musbach und Edelweiler – mit historischen Gruppen beim Umzug mit.

Kernstadt stark vertreten

Bunt gemischt auch die Schar der Musikanten: Jede zehnte Gruppe war der Musik gewidmet. Die Bauernkapelle Böffingen war ebenso dabei wie die Musikvereine aus Hopfau, Wittlensweiler und Dornstetten sowie Frank Juracks Reifenstüble.

Stark vertreten im heutigen Teilort war die Kernstadt Dornstetten. Neben der Stadtverwaltung selbst zogen etwa Gruppen des Schwarzwaldvereins, der Feuerwehr, des Turnvereins, des Heimatvereins, des „Cafesito“ und der Zimmerei Schmid winkend durch die Hallwanger Straßen.

Viele alte Fahrzeuge

Der große Umzug ließ die Historie aufleben. Folglich ratterten und knatterten auch alte Fahrzeuge durch Hallwangen– Traktoren, Mopeds und Motorräder. Die Nostalgieradler Grüntal bewegten sich hingegen mit Muskelkraft voran und die Wandergruppe Musbach – wie viele andere – zu Fuß. Entlang der Umzugsstrecke waren Verpflegungsstationen eingerichtet.

Drei Tage lang wurde in Hallwangen kräftig gefeiert. Die Vereine kümmerten sich mit Speisen und Getränken sowie vielfältigen weiteren Angeboten um die Gäste. Neben dem Umzug kamen auch die beiden Musikabende, das mittelalterliche Treiben, der Handwerkermarkt, die Spielstraße, und auch ökumenische Gottesdienst am Sonntag bestens an.