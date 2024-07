Mit zwei Tagen der offenen Tür und einem Flugplatzfest auf dem Musbacher Fluggelände präsentiert sich die Fliegergruppe Freudenstadt am Wochenende 20. und 21. Juli anlässlich ihres 95-jährigen Bestehens – jeweils ab 10 Uhr bis in den Abend. Über die Veranstaltung informiert die Fliegergruppe in einer Mitteilung.

Eingeladen haben die Musbacher Flieger auch zu einem „Fly In“, zu dem zahlreiche befreundete Vereine und Freunde erwartet werden. Mit im Boot ist außerdem die Fliegergruppe Renchtal, die seit 1982 in Musbach ihre Heimat gefunden hat. Das gemeinsame Miteinander in der Schulungs- und Nutzungsgemeinschaft funktioniere gut, so die Flieger.

So werden die badischen Flieger den Besuchern auch ihre Segelflugzeuge sowie den ansonsten in Offenburg stationierten Motorsegler präsentieren. Und die Fliegergruppe Freudenstadt zeigt ihre gesamte Infrastruktur. Probesitzen in den Segelflugzeugen ist möglich. Und die Seilwinde kann in aller Ruhe angeschaut werden, da an beiden Tagen kein Windenstart-Flugbetrieb stattfinden wird.

Mit den Tagen der offenen Tür will die Fliegergruppe die Faszination des Fliegens vermitteln. Flugvorführungen gibt es allerdings nicht.

Einführungsflüge möglich

Jedoch besteht an beiden Tagen die Möglichkeit, Einführungsflüge auf Selbstkostenbasis mit der viersitzigen DR 400 zu unternehmen. Das Motorflugzeug nutzt der Verein ansonsten zu Schleppflügen der Segelflugzeuge. Auch mit dem Ultraleichtflugzeug FK 9 können Rundflüge unternommen werden. Und am Boden wird es interessant sein, wer an beiden Tagen zum „Fly In“ in Musbach einschwebt, so die Fliegergruppe weiter.

Luftsportlern, die samstagabends übernachten wollen, wird neben einem gemütlichen Austausch und Plausch auch ein musikalischer Rahmen geboten: Die Rock-Pop-Partyband Potluck will – je nach Wetter – in oder vor der Flugzeughalle für Stimmung sorgen. Dazu lädt die Fliegergruppe Freudenstadt auch alle anderen Interessierten ein. Es wird an beiden Tagen mit Speisen und Getränken bewirtet.

Faszinierendes Hobby

Aktuell hat die Fliegergruppe Freudenstadt zahlreiche jugendliche Nachwuchsflieger. Diese werden die Besucher über ihr faszinierendes Hobby informieren. Auch sonst gibt es reichlich Informationen über den Flugsport und den Aufbau des Musbacher Fluggeländes. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Ab etwa 10 Uhr ist mit Flugbetrieb zu rechnen. Parkplätze stehen reichlich zur Verfügung.