921 Bürger haben gewählt: Pascal Weber bleibt Bürgermeister von Ringsheim

„Das Ergebnis ist Ausdruck des großen Vertrauens, das dir die Menschen unserer Gemeinde entgegenbringen.“ Mit diesen Worten beglückwünschte Stellvertreter Florian Broßmer den neuen – und zu gleich alten – Bürgermeister von Ringsheim: Mit 92,5 Prozent der abgegebenen Stimmen ist Pascal Weber am Sonntag wiedergewählt worden und darf nun seine zweite Amtszeit als Rathauschef antreten.

Ihr Kreuz gesetzt hatten von 2117 Wahlberechtigten insgesamt 921 Bürger. Das ergibt eine Wahlbeteiligung von 43,5 Prozent. Davon haben sich 815 Menschen für Weber entschieden, 66 Stimmen gingen an andere Personen, 40 Wahlzettel waren ungültig. Angesprochen auf das Ergebnis zeigte sich Weber zufrieden: „Bei der Wahlbeteiligung wollte ich als erste Zahl eine Vier stehen haben – und die habe ich bekommen.“ Das sei nicht selbstverständlich, zumal er alleine auf den Wahlzetteln stand.

„In den vergangenen Jahren hast du in unserer Gemeinde sehr viel bewegt und erreicht“, gratulierte Manfred Weber im Namen der Vereinsgemeinschaft. „Ich wünsche dir für deine zweite Wahlperiode ein gutes Werken, die richtige Entscheidungen und viel Freude in deiner Arbeit“, so der langjährige Gemeinderat.

Zahlreiche Amtskollegen beglückwünschten Weber zur Wiederwahl

Ebenfalls sein Lob ausgesprochen hatte der Mahlberger Amtskollege Dietmar Benz. „Ein Wahlkampf ist zu Ende gegangen – an Spannung hat es sicherlich nicht gefehlt“, sagte er augenzwinkernd. „Wir wollen dir für die stets gute Zusammenarbeit danken“, erklärte er stellvertretend für alle Rathauschefs, die sich auf dem Rathausplatz versammelten – darunter Bruno Metz aus Ettenheim, Kai-Achim Klare aus Rust oder Lahrs Oberbürgermeister Markus Ibert.

„Herzlichen Dank für diesen großen Vertrauensbeweis, den ich heute mit den vielen Stimmen erhalten habe. Ich freue mich natürlich riesig über dieses Ergebnis“, sagte Weber spürbar berührt. Das Ganze sei eine Bestätigung der vergangenen acht Jahre und gebe ihm Rückenwind. „Als ihr alter und neuer Bürgermeister werde ich mich auch in den nächsten acht Jahren mit kraftvollem Elan für die Gemeinde einsetzen und gleichzeitig den eingeschlagenen Weg konsequent fortführen“, versprach der 48-Jährige den Bürgern in seiner Ansprache. „Ringsheim hat viele Chancen, wir müssen sie nur gemeinsam ergreifen. Und das wird uns auch gelingen – davon bin ich fest überzeugt“, betonte Weber. Seit eh und je stehe ihm dabei immer seine Frau Tina zu Seite, der er eine besondere Passage seiner Rede widmete: „Sie muss oft und viel auf mich verzichten und nahezu alle privaten Angelegenheiten für mich und für uns regeln. Sie ist gleichzeitig erste Ratgeberin, engeste Vertraute – und wichtigste Stütze in meinem Leben“, erklärte Weber und erhielt abschließend kräftigen Applaus.

Feuerwehr stellt Tanne für Weber auf

Während die Ringsheimer Musikkapelle für Stimmung sorgte, begann für Weber und seiner Frau das große Händeschütteln und Umarmen. Zahlreiche Freunde, Weggefährten und Kollegen gratulierten und sprachen ihre Glückwünsche aus. Derweil kam die Feuerwehr mit Einsatzfahrzeugen angerollt. Mit dabei: Die meterhohe Tanne für den wiedergewählten Bürgermeister. Unter den Augen der Rathausplatz-Besucher stelle der Löschtrupp den Baum vor dem Rathausplatz auf, während Weber das Ganze mit strahlenden Augen aus sicherer Entfernung beobachtete.

Gefeiert wurde bis in den späten Abend hinein. Die Jugendfeuerwehr gab kostenloses Gebäck an die Besucher aus, ein Gläschen Wein durfte dabei nicht fehlen. Auch Weber genehmigte sich das „ein oder andere Schlückchen“, wie er lachend erklärte.