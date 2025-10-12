921 Bürger haben gewählt: Pascal Weber bleibt Bürgermeister von Ringsheim

Die Ringsheimer Bürger haben entschieden: Der bisherige Rathauschef darf seine zweite Amtszeit antreten. Er bekam 92,5 Prozent der Stimmen.
„Das Ergebnis ist Ausdruck des großen Vertrauens, das dir die Menschen unserer Gemeinde entgegenbringen.“ Mit diesen Worten beglückwünschte Stellvertreter Florian Broßmer den neuen – und zu gleich alten – Bürgermeister von Ringsheim: Mit 92,5 Prozent der abgegebenen Stimmen ist Pascal Weber am Sonntag wiedergewählt worden und darf nun seine zweite Amtszeit als Rathauschef antreten.