92 weniger als im April: 10 199 Menschen in der Ortenau haben im Mai keinen Job

In der Arbeitslosenversicherung, betreut durch die Arbeitsagentur Offenburg, waren im Mai 4974 Menschen arbeitslos gemeldet, 160 weniger als vor vier Wochen. Im Vergleich zum Mai 2024 stieg die Anzahl der Arbeitslosen aber um knapp zehn Prozent an. In der Grundsicherung, für die das Ortenau-Jobcenter zuständig ist, hat sich die Arbeitslosenzahl um 68 im Vergleich zum Vormonat erhöht. Aktuell sind 5225 Menschen im Bürgergeldbezug – was einem Anstieg um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

„In einer Zeit, in der viele Unternehmen, trotz aktueller konjunkturellbedingter Unsicherheiten, aber mit einem zukünftigen Fachkräftemangel konfrontiert sind, wird die Bedeutung lebenserfahrener Arbeitnehmer der Generation 50 Plus oft unterschätzt“, erklärt Theresia Denzer-Urschel. „Die älteren Beschäftigten bringen nicht nur wertvolle Berufserfahrung mit, sondern auch eine hohe soziale Kompetenz und Zuverlässigkeit, die in jedem Team und Betrieb von unschätzbarem Wert sind.“ Ein ausgewogener Altersmix fördere außerdem Innovation und Kreativität, da unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen.

„Hartnäckig hält sich der Irrglaube, dass Produktivität und Alter in einem Zusammenhang stehen, obwohl Wissenschaftler hundertfach das Gegenteil bewiesen haben. Anstatt ältere Arbeitnehmer zu entlassen, sollten wir ihre Potenziale aktiv nutzen, schließlich können diese Personen noch einige Jahre vor deren Ruhestand einen wertvollen Beitrag am Arbeitsmarkt im Ortenaukreis leisten, sowie ihr Wissen teilen“, betont Denzer-Urschel weiter. Die Arbeitsagentur Offenburg biete vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten, um Arbeitgeber und Arbeitnehmer, unabhängig vom Alter, zusammenzubringen.

Ältere Arbeitslose nehmen deutlich zu

2055 Männer und Frauen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, suchen aktuell bei der Arbeitsagentur Offenburg eine Arbeit, 0,3 Prozent mehr als im Vormonat. Im Mai 2024 waren es noch 1830 arbeitslose Menschen der Generation 50-Plus (minus 225). Innerhalb eines Jahres hat sich die Anzahl der älteren Arbeitslosen, die das 50. Lebensjahr erreicht haben, um zehn Prozent erhöht.

Mit einem Anteil von mehr als 40 Prozent stellt diese Personengruppe den größten Anteil am Bestand in der Arbeitslosenversicherung dar, so die Agentur. Diese lebenserfahrenen arbeitslosen Menschen seien meist gut qualifiziert – mehr als 64 Prozent haben einen Abschluss. Im Ortenaukreis haben insgesamt 1140 Arbeitslose Ü50 eine abgeschlossene Ausbildung und 191 einen akademischen Grad.

9122 Ortenauer Haushalte erhalten Bürgergeld

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften – also Haushalte im Bürgergeldbezug – im Zuständigkeitsbereich des Ortenau-Jobcenters ist im Mai um 57 auf 9122 gesunken (minus 0,6 Prozent). Im Berichtsmonat konnten 174 Arbeitsuchende eine sozialversicherungspflichtige oder selbstständige Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt aufnehmen. Zusätzlich wurden 22 Arbeitsaufnahmen im Rahmen des sogenannten zweiten Arbeitsmarkts realisiert. Letztere umfassen in der Regel gemeinnützige Beschäftigungsverhältnisse, die durch staatliche Fördermaßnahmen unterstützt werden. Insgesamt haben im Mai somit 196 Integrationen in den Arbeitsmarkt stattgefunden. „Im Vergleich zum Vormonat verzeichnen wir einen leichten Rückgang der Integrationen in den ersten Arbeitsmarkt um 5,9 Prozent. Dies ist primär auf jährlich wiederkehrende saisonale Effekte zurückzuführen“, erklärt Silvia Kimpel, Leiterin des Ortenau-Jobcenters. Aktuell beziehen 18 864 Personen Leistungen des Jobcenters.