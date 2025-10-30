900 Kilometer für 100 Amphibien: 100 Kröten, 100 Bäume – Oberndorfs Bürgermeister spendet Pflanzen

„Wechsel dich“ in Oberndorf – Rund 100 seltene Kreuzkröten finden ein neues Zuhause und machen den Weg frei für weitere Millionen-Investitionen im Bochinger „Vogelloch“.

Ein ungewöhnliches Naturschutzprojekt hat in der Region für Aufsehen gesorgt: Rund 100 Kreuzkröten, eine in Deutschland äußerst seltene Amphibienart, wurden in den vergangenen Monaten aus einem Gewerbegebiet in Bochingen nach Aistaig umgesiedelt. Zum Dank an die beteiligten Naturschutzvereine hat Bürgermeister Matthias Winter angekündigt, für jede Kröte einen Baum zu spenden – insgesamt also 100 neue Bäume, die künftig zusätzlich in der Bilanz der Stadt stehen werden.

„Ich bin dankbar für die Umsiedelung und für die Expertise der umweltschützenden Vereine“, sagt Matthias Winter. „Artenschutz ist etwas sehr Wichtiges – und es ist großartig zu sehen, wie sich die Kommune und die Ehrenamtlichen hier gemeinsam engagieren.“

Die Kreuzkröte ist ein mittelgroßer Froschlurch. Foto: Beatrix Lamprecht

Neues Habitat für Kröten

„Die Zusammenarbeit war super unkompliziert“, berichtet Lamprecht. „Es hat wirklich Freude gemacht, wie reibungslos alle Beteiligten Hand in Hand gearbeitet haben.“ Von April bis Ende der Sommerferien wurden die Kröten vorsichtig eingefangen, transportiert und in ihrem neuen Lebensraum in Aistaig wieder ausgewildert. Insgesamt legten die Beteiligten während der Aktion rund 900 Kilometer zurück. In Aistaig wurde das neue Habitat für die Kreuzkröten sorgfältig gestaltet: Feuchtbereiche, Versteckmöglichkeiten und geeignete Laichplätze sorgen dafür, dass sich die Tiere langfristig ansiedeln können. Schon jetzt konnte Nachwuchs gesichtet werden, ein klarer Hinweis darauf, dass sich die Kröten im neuen Gebiet wohlfühlen.

„Dass sich so viele Kreuzkröten auf einer Stelle angesiedelt haben, ist wirklich außergewöhnlich“, erklärt Beatrix Lamprecht. „Es ist verrückt, dass gleich 100 Tiere auf einem Gelände zu finden waren. Umso wichtiger war es, sie zu schützen und eine langfristige Perspektive zu schaffen.“Kreuzkröten erreichen eine Größe von etwa vier bis acht Zentimetern und tragen typischerweise einen weißlich-gelben Rückenstreifen.

Ihre Laichzeit liegt im Frühjahr, und ein Weibchen kann mehrere tausend Eier legen. Dennoch sind die Tiere stark gefährdet, da viele ihrer natürlichen Lebensräume durch Bebauung oder Sukzession verschwunden sind.

Zeichen für Artenschutz

Die Pflanzung von 100 Bäumen durch die Stadt bildet den krönenden Abschluss des Projekts: Sie ist nicht nur ein Dankeschön an die Helfer, sondern auch ein sichtbares Zeichen für den Artenschutz und das Engagement der Kommune. Bürgermeister Winter betont: „Jeder Baum ist ein Symbol für die Verantwortung, die wir für unsere Umwelt tragen.“

Die Aktion zeigt, wie wichtig Teamwork zwischen Stadtverwaltung, Ehrenamtlichen und Umweltorganisationen ist – und wie erfolgreich sich Naturschutz und städtische Entwicklung miteinander verbinden lassen. Für die Region ist es ein Vorzeigeprojekt, das nicht nur die seltenen Amphibien schützt, sondern auch die Bürger für den Wert der Natur sensibilisiert.