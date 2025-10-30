900 Kilometer für 100 Amphibien: 100 Kröten, 100 Bäume – Oberndorfs Bürgermeister spendet Pflanzen

„Wechsel dich“ in Oberndorf – Rund 100 seltene Kreuzkröten finden ein neues Zuhause und machen den Weg frei für weitere Millionen-Investitionen im Bochinger „Vogelloch“.
Ein ungewöhnliches Naturschutzprojekt hat in der Region für Aufsehen gesorgt: Rund 100 Kreuzkröten, eine in Deutschland äußerst seltene Amphibienart, wurden in den vergangenen Monaten aus einem Gewerbegebiet in Bochingen nach Aistaig umgesiedelt. Zum Dank an die beteiligten Naturschutzvereine hat Bürgermeister Matthias Winter angekündigt, für jede Kröte einen Baum zu spenden – insgesamt also 100 neue Bäume, die künftig zusätzlich in der Bilanz der Stadt stehen werden.