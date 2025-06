9:0-Sieg von TuS Ergenzingen: „Wir wollten schon noch den zehnten Treffer“

1 Der TuS Ergenzingen (in Blau) ist trotz 9:0-Sieg gegen den SV Mitteltal/Obertal noch nicht Bezirksliga-Meister. Foto: Fritsch Mit 9:0 gewann der TuS Ergenzingen gegen den SV Mitteltal/Obertal. Zu einem zweistelligen Sieg reichte es nicht – und auch nicht zum vorzeitigen Meistertitel.







Link kopiert



Wer zu spät kommt, den bestraft nicht immer der Trainer, sondern manchmal auch die Muskulatur. So landete der Gültlinger Dominic Blum nach jeweils zwei Tagen Aufenthalt in Prag und Budapest zu spät in Stuttgart, durfte aber für seinen SVG in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald gegen die SF Gechingen (2:1) in der Startelf auflaufen, weil er Trainer Marcus Pflieger informiert hatte. „Er hat gut gespielt“, gab es sogar ein Zuckerle von seinem Gültlinger Abteilungsleiter Gunter Deuble. Blum musste dennoch vorzeitig von Krämpfen geplagt ausgewechselt werden.