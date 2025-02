9:0 Sieg im Testspiel: FC Holzhausen macht kurzen Prozess mit Albstadt

1 Fabio Pfeifhofer traf doppelt beim Kantersieg. Foto: Eibner/Baur

Der FC Holzhausen hat gegen den FC 07 Albstadt munter durchgewechselt und klar gewonnen. Zwei Spieler trafen dabei doppelt.









Link kopiert



Sein vorletztes Testspiel vor dem Wiedereinstieg in die Verbandsligasaison hat der FC Holzhausen sehr dominant gestaltet. FC Holzhausen – FC 07 Albstadt 9:0 (3:0). Gegen den Landesligisten aus Albstadt trat man erneut in Renfrizhausen auf dem Kunstrasen an. Im ersten Durchgang versuchte der Gegner noch mitzuspielen, in der zweiten Hälfte wechselte der FCH dann achtmal und bei den Albstädtern schwanden sichtbar die Kräfte.