90 Prozent fördert das Land: Die letzten 19 Häuser bekommen schnelles Internet in Jettingen

In Jettingen ist der Glasfaserausbau so weit fortgeschritten, dass jetzt auch die sogenannten „Weißen Flecken“ mit Breitband versorgt werden sollen. Adressen, die eine Download-Geschwindigkeit von weniger als 30 Megabit pro Sekunde haben.
Einstimmig gab der Gemeinderat in dieser Woche grünes Licht dafür, den Zuschlag zum Bau und Betrieb des Gigabitnetzes für die „Weißen Flecken“ in Jettingen an die Telekom zu erteilen. Positiv aus Jettinger Sicht: An den Baukosten von mehr als 900 000 Euro beteiligen sich Bund und Land mit 90 Prozent.