90 Prozent fördert das Land: Die letzten 19 Häuser bekommen schnelles Internet in Jettingen

In Jettingen ist der Glasfaserausbau so weit fortgeschritten, dass jetzt auch die sogenannten „Weißen Flecken“ mit Breitband versorgt werden sollen. Adressen, die eine Download-Geschwindigkeit von weniger als 30 Megabit pro Sekunde haben.

Einstimmig gab der Gemeinderat in dieser Woche grünes Licht dafür, den Zuschlag zum Bau und Betrieb des Gigabitnetzes für die „Weißen Flecken“ in Jettingen an die Telekom zu erteilen. Positiv aus Jettinger Sicht: An den Baukosten von mehr als 900 000 Euro beteiligen sich Bund und Land mit 90 Prozent.

„Wir liegen relativ gut im Kreis Böblingen“, machte Bürgermeister Hans Michael Burkhard mit Blick auf eine Glasfaserquote von 61,6 Prozent der Haushalte deutlich. Noch besser steht allerdings die Gemeinde Jettingen da, die bereits zu 90 Prozent flächendeckend mit Breitband versorgt ist und dafür im vergangenen Jahr als „Gigabit-Kommune“ ausgezeichnet wurde.

Wie der Rathauschef rückschauend unterstrich, „ist es gut, dass wir da schnell zugegriffen haben“. Zwar sei der Ausbau durch die Deutsche Glasfaser teilweise „herausfordernd“ gewesen, doch Gebäudemanager Timo Walter habe immer gute Lösungen erarbeiten können.

Es geht um 19 Adressen

Jetzt sollen also die „Weißen Flecken“ im Jettinger Außenbereich mit Glasfaser versorgt werden, wobei in diesem Zusammenhang von 19 Adressen die Rede ist – darunter verschiedene landwirtschaftliche Anwesen, das Sportgelände des VfL Oberjettingen oder die Jettinger Reitanlage „Im Billing“.

Eine Besonderheit sei in diesem Zusammenhang, dass im Angebot auch zwei Flächen auf Gemarkung Gäufelden enthalten sind, die mitversorgt werden, wobei dort eine Vereinbarung über die Ausgleichszahlung getroffen wird. So zum Beispiel das Vereinsgelände des TV Nebringen. Der Baubeginn ist für Oktober 2026 vorgesehen, die Maßnahme soll im Juli 2028 zum Abschluss gebracht werden.

Mit Blick auf die doch stattliche Vergabesumme wies Hans Michael Burkhardt darauf hin, dass in die Maßnahme zwar viel Staatsgeld reinfließt, um den Außenbereich zu versorgen. Doch müsse man jetzt die Chance nutzen, „denn mehr als 90 Prozent werden es nicht“, so der Bürgermeister mit Blick auf die üppige Förderung. Auf die Frage von Andreas Proß (Freie Wähler), inwieweit die Anlieger an den Kosten des Glasfaserausbaus beteiligt werden, stellte der Bürgermeister fest, dass man bei einer 90-prozentigen Zuschussquote aus Bundes- und Landemitteln von den Eigentümern nichts verlangen dürfe.

„Goldgräberstimmung hat nachgelassen“

Wie Rahel Rediet als Geschäftsführerin des 2019 gegründeten Zweckverbandes Glasfaser des Landkreises Böblingen berichtete, wurden von der Deutschen Glasfaser bislang 572 Aktivierungen von Breitbandanschlüssen in Jettingen vorgenommen, weitere 700 sollen in diesem Jahr folgen. „Die Goldgräberstimmung hat nachgelassen“, erklärte die Geschäftsführerin mit Blick auf die steigende Entwicklung der Tiefbaukosten.

Dennoch zeigte sie sich überzeugt, dass Jettingen mit der Deutschen Glasfaser den richtigen Partner an der Seite hatte. Denn trotz anfänglicher Schwierigkeiten habe sich das Unternehmen als tatsächlicher Partner erwiesen, und die Bauarbeiten seien gut gelaufen.