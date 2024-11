90 Menschen verlieren ihren Job: Das Lahrer Druckhaus Kaufmann wird verkauft

Die Unternehmensgruppe um die in Schwerin ansässige „b+g mailing.de GmbH“ und deren geschäftsführenden Gesellschafter Thomas Gogel, wird zum 1. Februar 2025 den Geschäftsbetrieb der insolventen Druckhaus Kaufmann GmbH übernehmen und am Standort Lahr fortführen. Das gaben das Druckhaus und Insolvenzverwalter Thorsten Schleich am Dienstagmittag bekannt. Es bleiben rund 90 Arbeitsplätze erhalten. Auch der bisherige Geschäftsführer Markus Kaufmann wird im Unternehmen verbleiben. Das Kerngeschäft – die Produktion von Katalogen und Zeitschriften – soll fortgesetzt werden.

Mit der Veräußerung des Geschäftsbetriebs konnte der unmittelbar nach Anordnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens im Juli 2024 gestartete Investorenprozess erfolgreich abgeschlossen werden, heißt es in der Pressemitteilung. Bis zum Übergang des Geschäftsbetriebs Anfang Februar 2025 werden die Geschäfte des Unternehmens durch die Insolvenzverwaltung fortgeführt.

Notwendige Voraussetzung für den erfolgreichen Investorenprozess war allerdings ein Abbau von rund der Hälfte der Arbeitsplätze, so das Unternehmen weiter. Insolvenzverwalter Thorsten Schleich sieht dies als „schmerzhaften aber notwendigen Schritt“, um das Unternehmen für die Zukunft im sich weiter konsolidierenden Markt der Druckerzeugnisse aufzustellen. „Es freut mich, dass es gelungen ist, den Produktionsstandort von Druckhaus Kaufmann in Lahr zu erhalten. Herrn Gogel und seinem Team wünsche ich ab Februar 2025 viel Erfolg“, erklärt Schleich in der Mitteilung.

Auch Geschäftsführer Markus Kaufmann zeigt sich erleichtert: „In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir gemeinsam intensiv für die Zukunft vom Druckhaus Kaufmann gekämpft. Ich bedaure ausdrücklich, dass nicht alle Arbeitsplätze erhalten werden konnten. Gleichzeitig geht es weiter, auch in Zukunft werden hier in Lahr Kataloge und Zeitschriften produziert. Das freut mich.“ Kaufmann dankt in der Mitteilung allen Beteiligten, durch die der Erhalt des Druckhauses Kaufmann gelungen ist.

Betriebsfortführung in Unternehmensgruppe

Die Erwerberin führt mit der in Schwerin ansässigen „b+g mailing.de GmbH“, der „Druckerei Vetters GmbH & Co. KG“ aus Radeburg und der „Eller repro+druck GmbH“ in Villingen-Schwenningen bereits drei Druckereibetriebe. Thomas Gogel, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe, hebt hervor: „Druckhaus Kaufmann passt sehr gut in unsere bestehende Unternehmensgruppe und erweitert unser Leistungsportfolio sinnvoll. Auch aufgrund der im Markt bekannten hohen Qualität von Druckhaus Kaufmann Produkten sehe ich in dieser Kombination eine erfolgreiche Zukunft.“