90 Kilo Rollbraten: So lief das Sommerfest der Mahlberger Siedlergemeinschaft

Das Sommerfest der Siedlergemeinschaft lockte Hunderte Besucher nach Mahlberg.
Zwar war der sonst gewohnte Platz neben dem Halleneingang durch einen Baucontainer blockiert, doch die Mahlberger Siedlergemeinschaft wusste sich zu helfen und wich als Provisorium auf die nahe Wiese neben der Grundschule aus. Zupass kam ihr dabei, dass kürzlich ein neues geräumiges 160-Mann-Vereinszelt angeschafft werden konnte und somit auch für zusätzlichen Sonnenschutz gesorgt war. Hätte es nun wider Erwarten geregnet, hätte das komplette Festgeschehen in die sicherheitshalber mitgebuchte Stadthalle verlegt werden können. Doch heuer konnten sich die Gäste – nicht nur fortgeschrittener Altersgruppen wie zumeist in den vergangenen Jahrzehnten – draußen bei sommerlichen Temperaturen treffen.