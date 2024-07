90 Jahre Waldfreibad Calmbach: „Enztalperle“ feiert runden Geburtstag

1 Dieses Foto aus dem Archiv von Alfred Kiefer zeigt das Waldfreibad am südlichen Ortseingang von Calmbach mit dem Ort im Norden. Foto: Digitalarchiv Schabert

Das Calmbacher Waldfreibad ist 90 Jahre alt. Der „Enztalperle“ benannte Entwurf ging 1932 aus einem von der Gemeinde initiierten Wettbewerb hervor und die Einwohner finanzierten mit Spenden die zwei Jahre später vollendete Errichtung mit.









„Förderung des Schwimmsports und Erhalt des Freibads“ sind laut Homepage die Ziele des Fördervereins für das Waldfreibad Calmbach. Dahinter steht eine große ehrenamtliche Helferschar mit ihren Aktivitäten. Sie hält die Anlagen in Schuss und generiert Geldmittel, um generell notwendige Maßnahmen der Stadt in Millionenhöhe wenigstens ein wenig mitzufinanzieren. Nach den 90 Jahren, die seit Fertigstellung des Bads vergangen sind und Jahrzehnte nach der letzten größeren Renovierung, ist dies naturgemäß an einigen Stellen notwendig. Der runde „Geburtstag“ der Anlagen soll mit einem Fest begangen werden, das der Verein am Samstag, 27. Juli, ausrichtet.