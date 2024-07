90 Jahre Waldfreibad Calmbach: Das „Bad“ im Stadtnamen als Verpflichtung

1 Fritz Kiefer (links) als noch neuer Vorsitzender des Freibad-Fördervereins zusammen mit Jochen Borg als Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter beim 90-jährigen Eröffnungsjubiläum des Calmbacher Waldfreibads. Foto: Heinz Ziegelbauer

90 Jahre Waldfreibad im Bad Wildbader Stadtteil Calmbach – das wurde jetzt groß gefeiert. Aber bei der Ansprache des Freibad-Fördervereins waren auch mahnende Worte zur Zukunft des Bades zu hören.









Link kopiert



Der Samstag war einer der wenigen bisher wirklichen Sommertage, an denen das 90-jährige Bestehen des Calmbacher Waldfreibads bei angenehmen Temperaturen gefeiert werden konnte. Von der Stadt Bad Wildbad, vom Förderverein Freibad und von Gästen, die schon am Freitagabend zu einem Konzert mit „Lucky Punch“ und am Samstag zum Jubiläum mit dem zweistündigen Konzert der Orchestervereinigung Calmbach gekommen waren.