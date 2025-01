1 Michael Müller, Axel Groß, Vladimir Lepan, Bernd Schweizer und OB Adrian Sonder (von links) Foto: Bad & Heizung Müller

Die Firma Bad & Heizung Müller zeichnete in der Satteleihütte des Hotels Bareiss treue Mitarbeiter aus.









Besondere Ehrung bei Bad & Heizung Müller: Gleich drei langjährige Mitarbeiter ehrte die in Freudenstadt ansässige Firma in der Satteleihütte des Hotels Bareiss in Baiersbronn. In Summe kommen die Jubilare auf stolze 90 Jahre Betriebszugehörigkeit.