1 90 Jahre Landtechnik Scherzinger werden gefeiert (von links): Bernhard Blenkle (Handwerkskammer Konstanz), Sabine Scherzinger, Andrea Stier, Thomas Scherzinger, Max Scherzinger, Bürgermeister Micha Bächle und Werner Rottler (Präsident Handwerkskammer Konstanz). Foto: Lutz Rademacher

Seine Anfänge nahm der erfolgreiche Betrieb in einer Schmiede. Heute ist bereits die vierte Generation am Start – mit neuen Ideen und eigenen Lösungen.









90 Jahre alt wird in diesem Jahr die Firma Scherzinger Landtechnik in Waldhausen, derzeit steht die vierte Generation in den Startlöchern. Doch die Verarbeitung von Metall im Dorf ist schon viel älter.