90 Jahre Gemeindesaal Salzstetten: Von Badehaus bis Theaterbühne

Die Bürgerversammlung widmete sich dem 90-jährigen Jubiläum des Gemeindesaals. Dabei standen dessen Geschichte als auch die vielfältige Nutzung im Mittelpunkt.
Die diesjährige Bürgerversammlung in Salzstetten stand im Zeichen des 90-jährigen Jubiläums des Gemeindesaals. Am 27. Oktober 1935 wurde das Einweihungsfest des Gemeindehauses feierlich zelebriert. Leider habe der Ortschaftsrat Salzstetten heuer kein dreitägiges Fest, wie damals zum 60-jährigen Jubiläum organisieren können. Dieses sei vor 30 Jahren nach der Sanierung des Gemeindesaals jedoch mehr als angebracht gewesen, konstatierte Salzstettens Ortsvorsteher Friedrich Hassel. Das 90-jährige Bestehen wurde von den beiden Profi-Musikern Aswintha Vermeulen und Eugen Aniskewitz umrahmt, die den Feierlichkeiten einen würdigen Rahmen verliehen.