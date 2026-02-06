90 Jahre altes Prospekt: Als es in Bad Herrenalb noch richtig Winter war

Vor 90 Jahren bot Bad Herrenalb noch beste Wintersportbedingungen. Und es gab sogar einmal eine richtige Sprungschanze.
Bad Herrenalb feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Der Herrenalber Skiclub wird 100 Jahre alt. Dass der Verein schon früh weit mehr war als nur eine sportliche Gemeinschaft, zeigt ein bemerkenswerter Fund aus der Vergangenheit. Historikerin Sabine Zoller ist kürzlich ein Werbeprospekt aus dem Jahr 1936 in die Hände gefallen – ein eindrucksvolles Zeugnis dafür, wie aktiv der Skiclub bereits vor rund 90 Jahren am Veranstaltungs- und Tourismusmanagement der Kurstadt beteiligt war.