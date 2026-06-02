90. Geburtstag in Weil am Rhein: Joachim Buck hat sich für Kirche und Politik eingesetzt

Ein Leben für die Gemeinschaft: Joachim Buck, promovierter Jurist und Träger des Bundesverdienstkreuzes, wird an diesem Dienstag, 90 Jahre alt.
Fragt man den ehemaligen langjährigen Verwaltungsdirektor des deutsch-französischen Forschungsinstituts (ISL) in St. Louis nach seinem Wohlbefinden, antwortet er: „So wie immer, es zwickt mal hier und mal da, doch es ist alles noch im grünen Bereich.“ Joachim Buck, auch mit 90 Jahren vielfältig interessiert, kann an seinem heutigen Ehrentag auf ein bewegtes, zufriedenes und erfolgreiches Leben zurückblicken.