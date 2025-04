90. Geburtstag in Triberg: Jubilarin ist mit Null gestartet – und hat einiges aufgebaut

1 An diesem Montag feiert Jubilarin Rosa Maria Fritschi ihren 90. Geburtstag im Haus Schönwald. Foto: Hans-Jürgen Kommert

An diesem Montag feiert Jubilarin Rosa Maria Fritschi ihren 90. Geburtstag im Haus Schönwald in Triberg.









Dass Rosa Maria Fritschi ihren 90. Geburtstag einmal in Schönwald feiern würde, hätte sie wohl niemals gedacht. Geboren wurde sie am 7. April 1935 als Rosa Maria Baschnagel in Hondingen, heute ein Ortsteil von Blumberg. Ihre Mutter habe sie nie kennen gelernt – sie selbst kam ins Kinderkrankenhaus nach Freiburg, wo sie zwei Jahre zubringen musste, ihre Mutter verstarb in dieser Zeit an einem Tumor des Rückenmarks.