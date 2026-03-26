90. Geburtstag in St. Georgen: Vom Kriegskind zum Chronisten seines Lebens

Ein St. Georgener blickt auf 90 bewegte Jahre zurück: Krieg erlebt, unzählige Orte bereist und vieles mit der Kamera festgehalten. Stillstand kennt Hermann Bauknecht bis heute nicht.
Es war ein herrlicher Tag, himmelblau, die Straßen voller Leute – ein schöner Samstag. Als plötzlich ein Gebrumme ertönte, welches Hermann Bauknecht bis heute nicht vergessen wird. „Es war der Wahnsinn.“ Ein Flieger neben dem anderen – ein ganzer Haufen tauchte am Himmel auf. Sie flogen über St. Georgen – aber niemand flüchtete in den Keller. Stattdessen schauten die Menschen ganz neugierig in den Himmel, um zu schauen, was da los war.