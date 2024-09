90. Geburtstag in Freudenstadt: „Ich kenne das Krankenhaus nur von außen“

90. Geburtstag in Freudenstadt

1 Mit 90 Jahren blickt Ulrich Weber (links) auf ein bewegtes Leben zurück. Für die Stadt gratulierte Volker Rath, Referent des Oberbürgermeisters. Foto: Lothar Schwark

Fußball, Segeln und seine Arbeit bei der Firma Schlott: Ulrich Weber blickt dankbar auf sein Leben zurück. Nun feierte er seinen 90. Geburtstag.









Bei bester Gesundheit und geistig rege beging Ulrich Weber seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar wurde am 26. September 1934 in Landsberg an der Warthe (heute Gorzow/Polen) geboren. Bedingt durch die Kriegswirren musste Weber mit seiner Mutter und seinem sechseinhalb Jahre alten Bruder die alte Heimat verlassen. Noch heute erinnert er sich daran, wie er die rund 120 Kilometer nach Berlin zu Fuß mit dem Handwagen hinter sich brachte.