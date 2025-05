90. Geburtstag in Freudenstadt

1 Für die Stadt überbrachte Kerstin Harzer Glückwünsche zum 90. Geburtstag an Gerhard Trutter. Der Jubilar stellte Harzer das symbolische Geschenk für eine Familienreise vor. Foto: Lothar Schwark Anlässlich seines 90. Geburtstags blickte Gerhard Trutter aus Freudenstadt auf kleine und große Momente seines Lebens zurück.







Link kopiert



Im Kreise seiner Familie feierte Gerhard Trutter seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar wurde am 24. Mai 1935 in Karlsruhe geboren. Nach der Schule absolvierte er dort eine Schreinerlehre, um folgend in Rosenheim ein Studium zum Diplom-Holzingenieur abzulegen.