9. Mostfest in Hechingen-Boll

1 Verschiedene Mostsorten können beim 9. Mostfest des OGV in Hechingen-Boll gekostet werden – wie hier an der Mostbar. Foto: Daiker

Das Mostfest des OGV Boll verspricht kulinarische und historische Höhepunkte am Wochenende. Ein Überblick, was Besucher am Sonntag, 20. Oktober, im Hechinger Teilort erwartet.









Einer der mitgliederschwächsten Vereine in der Gemeinde hat die neunte Auflage seines Mostfestes gut vorbereitet. Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Boll lädt an diesem Wochenende, Sonntag, 20. Oktober, ab 11 Uhr in die Festhalle ein. Die musikalische Umrahmung übernimmt der Musikverein Boll.