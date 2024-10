9. Literaturtage Albstadt: „WortSchätze“ gesucht

1 Eine der Attraktionen der 9. Albstädter Literaturtage: die Lesung von Jan Weiler. Foto: Matthias Ziegler

Zum neunten Mal finden in Albstadt Literaturtage statt. 20 Tage lang, vom 8. bis 27. November, geben Autoren jedweder Gattung und Stilrichtung einander die Klinke in die Hand, läuft ein Programm mit 33 Veranstaltungen ab.









Link kopiert



Lesungen, Workshops, Vorträge, Konzerte, Theateraufführungen, Poetry-Slams – das gesamte Spektrum der literarischen und literaturnahen Formate wird bedient. Das Motto lautet „WortSchätze“; den Anfang macht die Eröffnungsgala, die am Freitag, 8. November, in der Festhalle in Ebingen über die Bühne geht. Markus Brock wäre als Moderator gesetzt gewesen, kann aber diesmal nicht und wird durch seine SWR-Kultur-Kollegin Silke Arning vertreten. Dazu musizieren „Südlich von Stuttgart“, Kabarettist Link Michel aktiviert die Zwerchfelle, und als literarischer Ehrengast gibt sich Gaby Hauptmann die Ehre.