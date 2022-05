1 Am 19. und 20. Mai plant die Bundesregierung das zweite Entlastunspaket für die Bürger auf den Weg zu bringen. Ein Teil davon wird auch das 9-Euro-Ticket sein, auf das sich die Verkehrsbetriebe derzeit einstellen. Foto: Karmann

Mit dem 9-Euro-Ticket, das Bahnkunden die Möglichkeit gibt, für kleines Geld alle Regionalzüge in ganz Deutschland zu nutzen, möchte die Bundesregierung für drei Monate die von der Inflation gebeutelten Bürger entlasten. Der Verkehrsverbund Naldo bereitet sich auf den Start im Juni vor.















Zollernalbkreis - Die Aktion stellt auch den Verkehrsverbund Naldo, der in der Region Neckar-Alb-Donau einschließlich des Zollernalbkreises für den Bus- und Bahnverkehr zuständig ist, vor Herausforderungen. "Das Interesse ist sehr groß, uns erreichen täglich viele Anfragen per Telefon und E-Mail", erklärt Anne Lohmüller, Pressesprecherin des Unternehmens mit Sitz in Hechingen, auf Anfrage unserer Redaktion. Die wichtigsten Fragen hat sie uns beantwortet.

Wie wird bei Naldo das Vorhaben der Bundesregierung bewertet?

Grundsätzlich freuen wir uns, dass die Bundesregierung bei der Entlastung die Nutzer des ÖPNV ebenso berücksichtigt und bundesweit einen Anreiz schafft, das eigene Mobilitätsverhalten zu überdenken und Alternativen zum Auto auszuprobieren.

Welche Herausforderungen birgt die dreimonatige Aktion für Naldo? War die Vorlaufzeit genug oder hätte man das früher ankündigen müssen?

Wir müssen, zusammen mit unseren Verkehrsunternehmen, in sehr kurzer Zeit den Kauf eines 9-Euro-Tickets umsetzen und zugleich unsere Abokunden umfassend informieren. Das stellt uns vor große Herausforderungen, doch wir werden es hinbekommen. Ein "früher ankündigen" ist für uns nicht entscheidend. Probleme macht der kurze Zeitraum von endgültiger politischer Entscheidung durch Bundestag und Bundesrat am 19. und 20. Mai und dem Aktionsstart am 1. Juni. Hierfür wäre eine deutlich längere Vorlaufzeit sinnvoll und nötig gewesen. Außerdem hätten wir uns erste Aussagen zu einer dauerhaften, nachhaltigen Reduzierung der Ticketpreise und den dafür nötigen Ausbau des Bus- und Zugangebots gewünscht.

Worin liegen die Chancen aus Sicht von Naldo?

Mit dieser Aktion werden wir, die Verkehrsverbünde und die Verkehrsunternehmen in ganz Deutschland, sicher neue Kunden gewinnen, die bislang den ÖPNV nicht genutzt haben. Wir hoffen, den einen oder anderen neuen Fahrgast dauerhaft von den Vorteilen des Bus- und Bahnfahrens überzeugen zu können. Aber auch unsere Abo­kunden profitieren von der deutschlandweiten Nutzung ihrer Fahrkarten.

Gibt es auch Nachteile?

Es gibt keine Aussagen für eine dauerhafte Förderung des ÖPNV, sodass ohne ein Anschlussangebot unserer Einschätzung nach der Effekt im Herbst wieder verpuffen könnte und wir so die sehr große Erwartungshaltung unserer Kunden enttäuschen könnten.

Ab wann können die Tickets gekauft werden?

Das 9-Euro-Ticket kann ab Ende Mai gekauft werden. Derzeit klären wir mit unseren Verkehrsunternehmen, auf welchen Vertriebswegen wir es im Naldo-Gebiet anbieten können. Schon jetzt steht fest, dass das 9-Euro-Ticket Ende Mai über die Naldo-App gekauft werden kann.

Wird der Kostenvorteil des 9-Euro-Tickets an Abo­kunden weitergegeben?

Alle Abokunden von Naldo, auch die Schüler, die Fahrkarten über die Schulen beziehen, müssen nichts unternehmen. Sie werden automatisch informiert und der monatliche Abobetrag wird in den Monaten Juni, Juli und August automatisch auf neun Euro reduziert. Mit ihrer Abo-Karte können sie in diesem Zeitraum deutschlandweit den Nahverkehr nutzen. Bei Naldo-Abos mit jährlicher Zahlweise wird der entsprechende Betrag automatisch erstattet.

Rechnet Naldo mit einem erhöhten Passagieraufkommen?

Dazu können wir aktuell keine Aussage treffen, es liegen keinerlei Erfahrungen aus vergleichbaren Angeboten vor. Ob zusätzliche Busse und Bahnen angeboten werden können, steht derzeit noch nicht fest; auch nicht, wer für diese Mehrausgaben aufkommen wird.

Wie sieht es mit der Mitnahme von weiteren Personen, beispielsweise Kindern aus – und wie mit Fahrrädern und Hunden?

Es gibt deutschlandweit keine Möglichkeit, weitere Personen mitzunehmen. Diese – auch Kinder – benötigen ein eigenes 9-Euro-Ticket; die Fahrkarten sind jeweils personalisiert.

Innerhalb des Naldo-Netzes dürfen aber bis zu vier Kinder unter sechs Jahren kostenlos mitgenommen werden. Weiterhin gelten die allgemeinen Regelungen zur Fahrradmitnahme innerhalb des Naldo-Netzes und auch Hunde können in diesem Rahmen gebührenfrei mitgenommen werden. Darüber hinaus gelten die jeweiligen Regelungen des Verbundes oder Schienenunternehmens.

