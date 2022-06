Rammstein im Netz gefeiert „Erwartungen übertroffen, der Hype war berechtigt!“

Auch am Samstag heizt Rammstein seinen Fans auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart ein – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Anhänger vor Ort und in der Ferne sind begeistert. Sie halten das Spektakel in Bildern fest.