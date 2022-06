1 Nicht auf allen Strecken, auf denen sonst ein Nahverkehrsticket genutzt werden kann, ist das 9-Euro-Ticket gültig (Symbolbild). Foto: imago images//Arnulf Hettrich

Das 9-Euro-Ticket soll Menschen finanziell entlasten, indem die Kosten für den ÖPNV und auch den regionalen Zugverkehr minimiert werden. Es gibt jedoch einige tückische Ausnahmen.















Das 9-Euro-Ticket soll Bahnfahren deutschlandweit für drei Monate günstig machen. In speziellen Fällen gilt das Ticket jedoch auch in Zügen nicht, in denen sonst Nahverkehrstickets gelten. Damit stünden Fahrgäste in diesen Zügen ohne gültiges Ticket da, wenn sie sich auf ihr 9-Euro-Ticket verließen. Hier erfahren Sie, in welchen Zügen das der Fall ist, und warum.

Wer es etwa gewohnt ist, mit einem Nahverkehrsticket von Stuttgart nach Singen in der Nähe von Konstanz zu fahren, könnte mit dem 9-Euro-Ticket eine teure Überraschung erleben.

Denn: Das 9-Euro-Ticket sei nicht in Zügen, die durch die DB Fernverkehr AG betrieben werden gültig, auch dann nicht, wenn andere Nahverkehrsfahrkarten in Fernverkehrszügen gelten, erklärt die Deutsche Bahn auf Twitter.

Bei der Verbindung von Stuttgart nach Singen ist das beispielsweise der Fall. Aber warum kann man dort sonst ein Nahverkehrsticket nutzen? – Wie der Stern schreibt, seien diese und weitere Strecken für Intercitys nicht wirtschaftlich und daher von den Bundesländern bezuschusst. Als eine Gegenleistung werden auch Gäste mit Nahverkehrstickets mitgenommen, für das 9-Euro-Ticket gilt dies jedoch ausdrücklich nicht. Diese versteckte Ausnahme sorgt bei Bahnreisenden offenbar für Verwirrung, wie in den sozialen Medien zu lesen ist.

Um zu verhindern, im falschen Zug zu sitzen, sollten sich Fahrgäste vor ihrer Reise also genau erkundigen, ob das Ticket auf der Strecke gültig ist. Dies ist beispielsweise mit dem Reiseplaner der Deutschen Bahn möglich. Wenn bei der gewünschten Verbindung der Preis „ab 9 Euro“ angegeben ist, kann das Sparticket für diese Strecke auch genutzt werden. Ein Indiz, dass das Ticket in einem Zug nicht gilt, ist etwa eine doppelte Bezeichnung im Fahrplan, etwa IC 281/RE 87 (50281) für die Strecke von Stuttgart nach Singen.