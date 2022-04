1 Alles auf der Schiene, was fährt: Der KVV hat keine Kapazitäten, zusätzliche Bahnen im Sommer einzusetzen. Foto: Deck

Das Neun-Euro-Ticket wird wohl einen nie dagewesenen Bahn-Boom in Deutschland auslösen – und einen Ansturm auf die Ferienregionen. Wie bereiten sich Bad Wildbad und der KVV darauf vor?















Bad Wildbad - Einen Monat lang für neun Euro den gesamten ÖPNV in Deutschland nutzen – und das auch noch mitten im Sommer. Am 1. Juni soll das heiß diskutierte Ticket kommen und dann jeweils neun Euro für die Monate Juni, Juli und August kosten. Möglich sind dann Städtetrips wie nach Berlin und Hamburg, denn das Ticket wird auch bundesweit in allen Busen, Straßen-, U- und S-Bahnen gelten, oder aber Fahrten an die Nordseeküste, den Bodensee und in den Schwarzwald.