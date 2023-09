Ob Rasentraktorrennen, Highland Games oder 24-Stunden-Mega-Trail: Am Wochenende stand viel Spektakuläres auf dem Programm. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Viele zog es am Wochenende wieder zu den Veranstaltungen in der Region. Was geboten war? Eine Auswahl.

Bei fast hochsommerlichen Temperaturen startete am Samstagnachmittag mit dem Kids Cup der 26. Schwarzwald-Bike-Marathon in Furtwangen. Reges Treiben herrschte am Sonntag im Rena-Stadion bei Start und Ziel.

Ein letztes Wochenende lang hieß es auf dem Schwenninger Muslenplatz: Sand, Sommer, Sonne – Stadtstrand. Wo dieser ab 11. September abgebaut wird, konnten die Kleinsten beim „Stadtstrand Kids“ noch mal kräftig im Sand buddeln, während die Erwachsenen Cocktails schlürften.

Lustige und nachdenkliche Stücke, gepaart mit Moderator Elias Raatz und kaum freien Plätzen: Im Villinger Theater am Turm war wieder Zeit für den Wettstreit der besten Dichter – oder kurzum: Poetry Slam.

Mit dem schon traditionellen rauschenden Fest beschloss Schwimmmeister Lutz Lorbeer die Freibadsaison 2023 im Waldsportbad Triberg. Nach einem relativ durchwachsenen Sommer machte der Abschied bei bestem Wetter allen Anwesenden Spaß – und tatsächlich wurde die Marke 20.000 Badegäste just am letzten Tag geknackt.

Mehr als 120 junge Biathleten lieferten sich beim Sommerbiathlon im Schönwälder Rothaus-Loipenzentrum spannende Wettkämpfe.

Der diesjährige St. Georgener Bergstadtsommer, wahrlich nicht arm an hochkarätigen Veranstaltungen, wartete am vorletzten Abend der Konzertreihe nochmals mit einem starken Ausrufezeichen auf. Jazz stand auf dem Programm – und die Fans strömten.

Das Blumberger Straßenfest verwandelte die Innenstadt am Samstag in eine belebte Flanier- und Partymeile.

Beim „Rock am Burghaldenwald“ wurde Vöhringen wieder zur Pilgerstätte für Tausende Deutschrock-Fans. Zwei Tage lang sorgten namhafte Bands für Party nonstop. Der Höhepunkt war am Samstagabend der Auftritt von „Frei.Wild“.

Guinness, Whiskey, starke Typen und eine royale Versöhnung. Bei den Deißlinger Highland Games war vom Wagenrad-Tauziehen über das traditionelle Baumstamm-Werfen bis zu königlichem Besuch aus der Luft jede Menge geboten.

Bei Freibad-Temperaturen machten sich 340 Wanderer vom Rathausplatz in Schramberg auf die Strecke zum 24-Stunden-Mega-Trail.

Das Feuerbratenessen der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf wurde am Sonntag einmal mehr zu einem Publikumsmagneten und der verlockende Duft von gebratenem Fleisch lockte wieder mehr als 800 Menschen ins Gerätehaus in der Austraße.

Der „Tag der Blasmusik“ lockt hunderte Zuhörer und Besucher nach Rottweil. Die Stadtkapelle freut sich über das „riesige Interesse“.

Beim Engstlatter Mostbesen wird seit Samstag nun eine ganze Woche lang gefeiert.

Das Festival Umsonst und Draußen ist zurück in Bisingen – und es hat nichts von seinem eigenwilligen Metal-Charme verloren.

Wenn die Hechinger Staig zum Ausgehviertel der Region wird, hat vermutlich wieder das Team vom Stadtmarketing Hechingen e.V. zugeschlagen. Mit ihrem ersten Hechinger Weinfest sorgten sie für volle Besucherreihen in der Unterstadt und machten aus der Zollernstadt eine Weinstadt, für einen Tag.

Rund 50 Kilometer für die große Tour und etwa 25 Kilometer für die kleine, meist auf Radwegen, galt es beim Rosenfelder Radtag zu bewältigen.

Der Sommer geht und die Töpfer und Kunsthandwerker kommen nach Melchingen, und mit Ihnen tausende Besucher in das Albdorf.

Zwei Tage lang feierte der Sängerbund Rangendingen sein Kastanienfest.

In Horb wurde das Stadtfest gefeiert.

Mit einem umjubelten Konzert haben die Kastelruther Spatzen in der ausverkauften Schwarzwaldhalle in Baiersbronn auf ihrer „Liebe für die Ewigkeit“-Tour eine große Fangemeinde begeistert – und bewiesen, dass ihre Musik den Menschen viel gibt.

Insgesamt 18 Teams gingen beim 14. Großen Preis von Büchenberg an den Start. Rund 70 Helfer, 56 Sponsoren und 76 Mitglieder der Rasentraktorfreunde Loßburg waren bei dem Rennen im Einsatz.

Nach vier Jahren Pause haben die Bösinger am Wochenende mit vielen Gästen wieder ihr allseits beliebtes Backhausfest gefeiert.

Das erste Calwer Zirkusfest hat am Wochenende Tausende in die Stadt gelockt.

Immer am letzten Sonntag der Sommerferien präsentiert sich die Nagolder Feuerwehr der Öffentlichkeit mit einem Tag der offenen Tür. Die Resonanz rund um das Feuerwehrgerätehaus war erneut gut.

Das erste Kippenheimer Weinfest am neuen Standort war ein voller Erfolg. Die Besucher kamen in Strömen, um auf dem Festplatz vor dem Bürgerhaus zu feiern – und die Krönung der neuen Kippenheimer Weinkönigin mitzuerleben.

Das Lahrer Tierheim erlebte am Sonntag bei seinem Tag der offenen Tür einen Besucherandrang.

Mit einem bunten Bühnenprogramm sowie zahlreichen Leckereien wartete das Ichenheimer Straßenfest am Wochenende auf.

Begeisterte Zuschauer und nicht enden wollender, minutenlanger Applaus: Die Premiere des Theaterstücks „Don Quijote“ im Rahmen der Freilichtspiele am Samstag im Seelbacher Klostergarten war ein voller Erfolg.