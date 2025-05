Am vergangenen Wochenende wurde nicht nur Muttertag gefeiert. Auch sonst gab es einiges in der Region zu erleben. Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Am Wochenende war nicht nur Muttertag. Auch sonst war in der Region wieder einiges geboten - von Comedy in Sulz oder Dornstetten, neuem Marktplatz in St. Georgen oder Gartenmessesse und Keramika in Nagold.

Die Radabenteurer Anita Burgholzer und Andreas Hübl nahmen ihr Publikum im Rahmen von Story VS in der Neuen Tonhalle in Villingen auf eine faszinierende Reise über 21.000 Kilometern durch die Südamerikanischen Anden mit.

Stadtfeststimmung herrschte in St Georgen am Wochenende bei der Einweihung des neugestalteten Marktplatzes und der Tiefgarage. Zig Vereine feierten mit einer großen Anzahl an Bürgern das neue Gesicht der Innenstadt.

Fast 300 Besucher kamen zur zwölften Ausgabe des Blumberger Wirtschaftstages. Die Veranstalter wollen Aufbruchstimmung befeuern und der Mentalist Norman Alexander als Gastredner zeigte, wie Kommunikation gehen kann.

Der Musikverein Sumpfohren feiert seinen 100. Geburtstag. Hunderte Besucher kommen zum Festumzug durch das Dorf. Am letzten Tag findet ein Kinder- und Seniorenmittag statt.

Am Wochenende wurde auch während des Tages der offenen Türe am Gerätehaus der Schwenninger Feuerwehr viel geboten.

Comedienne Ramona Schukraft brachte in Sulz die Herausforderungen, die die Arbeit in der Pflege mit sich bringt, ihrem Publikum auf ganz besondere Weise nahe.

Pünktlich zum „Tag der Städtebauförderung“ wurde die Bruderschaftsgasse in Rottweil nach gut einjähriger Bauzeit ihrer Bestimmung übergeben. Groß und Klein feierten das neue Lebensgefühl in der Gasse.

Vielfalt, Identität und Zusammenhalt und lebendige Gemeinschaft sind es, was Lauterbach ausmacht. Da waren sich Bürgermeister Jürgen Leichtle und Dekan Rüdiger Kocholl sowie Sprecher für die Vereine und Ehrenvorstand des Musikvereins „Eintracht“ Thomas Glück am Freitagabend in der Kimmich-Galerie zur Eröffnung der Ausstellung „Lauterbacher Vereine – Damals wie heute – verbunden durch Tradition, gestärkt für die Zukunft“ einig.

Mit dem Opening ist die Bikezone Albstadt in die neue Saison gestartet. Die Veranstaltung beim Waldheim in Ebingen war ein Ereignis für die gesamte Familie. Reges Interesse herrschte für einen Workshop zu Spitzenkehren im nahen Wald.

Ein gelungenes Kirchenkonzert hat der Musikverein Unterdigisheim auf die Beine gestellt. Ohne Zugaben durften die Musiker am Ende die Bühne nicht verlassen. Auch die Jungmusiker stellten ihr Können unter Beweis und bekamen viel Applaus dafür.

Papi (Rainer Vollmer) und seine Pumpels (Kumpels) drehten am Samstagabend am großen Zeitrad und verwandelten bei ihrem Auftritt die Tälesee-Halle in Empfingen in eine Schlager-Disco der 1970er-Jahre.

Mit seinem zweiten Soloprogramm „Bissle denke beim Schaffe!“ entführte Jakob Friedrich bei „Kultur im Museum“ in Dornstetten in den kuriosen Arbeitsalltag in der schwäbischen Metall- und Elektroindustrie.

Bestes Wetter herrschte passend zum verkaufsoffenen Sonntag des Handels- und Gewerbevereins Baiersbronn. So konnten sich die Betriebe über viele Besucher freuen. Auch eine Muttertagskirmes und Modenschauen gehörten zum Programm.

In Altensteig fand ein Themenmarkt mit der Abgabe von Kürbissetzlingen statt.

Die Gartenmesse und Keramika in Nagold war ein voller Erfolg. Etliche Besucher füllten bei sonnigem Wetter die Innenstadt, um an Dekoständen zu stöbern, Keramikkunst zu bewundern und Balkonblumen zu erwerben.

Das Kinderfest der Lahrer Werbegemeinschaft für den Nachwuchs war ein voller Erfolg. Lahrer Vereine und Institutionen boten den vielen Besuchern am Samstag in der Innenstadt ein abwechslungsreiches Programm.

Das Projekt „Historischer Ziegelbrand“ der Dörlinbach Bikers ging am Samstagmorgen mit dem Entzünden des Feldbrandofens weiter. Zahlreiche Interessierte, darunter auch Bürgermeister Matthias Litterst, verfolgten gespannt, wie der mächtige, acht Kubikmeter große Ofen an den unteren Luftzugkanälen von Bernd Moser-Grimm, Michael Grimm und Thomas Rothweiler angezündet wurde.

Der Muttertagsmarkt in Hausach hat am Sonntag zahlreiche Besucher in die Hauptstraße und auf den Klosterplatz gelockt. Auch die hiesigen Vereine präsentieren ein abwechslungsreiches Programm.