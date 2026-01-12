9./10./11. Januar: Das war am Wochenende in der Region los

Am Wochenende war wieder einiges los in der Region. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.
Die fünfte Jahreszeit hat begonnen, das merkt man an den vielen Fastnachtsveranstaltungen am Wochenende. Aber auch sonst war einiges los, darunter viele Neujahrsempfänge.
Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region haben wir hier zusammengetragen.
Schwarzwald-Baar-Kreis
Christbäume statt Kugeln: Beim dritten Weihnachtsbaumweitwurf in VS-Marbach flogen Tannen durch die Luft. Trotz widrigen Wetters kamen viele Zuschauer und fieberten mit.