9./10./11. Januar: Das war am Wochenende in der Region los

Am Wochenende war wieder einiges los in der Region. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.

Die fünfte Jahreszeit hat begonnen, das merkt man an den vielen Fastnachtsveranstaltungen am Wochenende. Aber auch sonst war einiges los, darunter viele Neujahrsempfänge.

Christbäume statt Kugeln: Beim dritten Weihnachtsbaumweitwurf in VS-Marbach flogen Tannen durch die Luft. Trotz widrigen Wetters kamen viele Zuschauer und fieberten mit.

Mit Show, Eiskunstlauf und vielen Gästen ist in Blumberg am Freitag „Blumberg on Ice“ eröffnet worden. Bürgermeister Markus Keller gab in Blumberg die Eisbahn offiziell frei.

Mit dem Nachtumzug ist die Fasnet im Villinger Umland eröffnet: Trotz Winterwetters zogen viele Narren durch Pfaffenweiler – beste Stimmung bei Zuschauern und Akteuren.

Gegen zum Teil anonyme Kritik wehrte sich Bürgermeister Michael Rieger beim Neujahrsempfang in St. Georgen. Er warb stattdessen dafür, sich einzubringen.

Beim Neujahresempfang der Stadt Bad Dürrheim blickte Bürgermeister Jonathan Berggötz mit Freude und Zuversicht in das Jahr 2026. Es gelte zusammenzustehen.

Beim Neujahrsempfang in Mönchweiler ging Bürgermeister Rudolf Fluck auf die wichtige Rolle des Engagements von Mitarbeitern, Gemeinderäten und Ehrenamtlichen ein.

Ob der Einsatz für den Erhalt der Apotheke in Niederschach oder die Brandopfer in Fischbach, Martin Ragg würdigte beim Neujahrsempfang den Zusammenhalt.

Viel Beifall und beste Stimmung prägten am Freitagabend den Showtanzabend der Hagen-Henker-Zunft Beffendorf, mit dem das Narrenwochenende eingeläutet wurde. Zudem fand am Samstagabend der 54. Fackelumzug der Beffendorfer Hagenhenker Zunft statt, bei dem wieder unzählige Zuschauer die Bösinger Straße säumten, um das bunte Treiben der Narren hautnah mitzuerleben.

Einen rauschenden Ball zum 15-jährigen Bestehen feierten die Eckenmoorhexen Sulgen am Samstag in der rappelvollen Sulgener Festhalle.

Erfahrungsgemäß sind die Boscha-Hexa in Heinstetten immer bei den Ersten, die auf dem Heuberg in die fünfte Jahreszeit starten. Auch dieses Jahr. 25 Gruppen zogen am Samstag zur schaurig-schönen Abendstunde beim traditionellen Nachtumzug durch den Meßstetter Teilort.

Mit einem großen Umzug und vielen Gästen haben die Lenau Hexa in Steinhofen ihr 15-jähriges Bestehen gefeiert. Rund 1300 Narren und zahlreiche Zuschauer sorgten für beste Stimmung.

Beim Bürgertreff 2026 der Stadt Balingen wurde die sogenannte Bürgerstiftung Balingen offiziell ins Leben gerufen. OB Abel blickte zudem auf das Jahr 2025 zurück.

Ein perfekter Start ins Jubiläum „50 Jahre Narrenverein Trillfingen“: Zum Auftakt von drei tollen Tage trafen sich alle elf Haigerlocher Narrenvereine. Und das schon zum vierten Mal.

Den runden Bitzer Narrengeburtstag hat am Samstag der Jubiläumsumzug mit rund 3500 Hästrägern gekrönt: Die Fels Deifl haben es zu ihrem 20. Geburtstag richtig krachen lassen.

Kreis Freudenstadt und Kreis Tübingen

Der Hamperleverein Schapbach feierte sein 66-jähriges Bestehen. 32 Gruppen mit rund 1300 Hästrägern waren dabei. Der geplante Fackelumzug aber wurde wegen Schnee und Glätte abgesagt.

Die Narrenzunft „Klammhoka“ Felldorf feierte am Freitag und Samstag im Festzelt ihr 50-jähriges Bestehen. Zahlreiche Zünfte aus der Umgebung gratulierten zu diesem Jubiläum.

Die Empfinger Fasnetssaison ist eröffnet. Mit dem alten Brauch „Narreneinsammeln und Hexenwasserbrauen" wurde dies der Bevölkerung kundgetan. Treff war am Tanzplatz.

Für seine Bürger hatte Oberbürgermeister Jürgen Großmann beim Neujahrsempfang in Nagold jede Menge Lob übrig. In der Stadthalle blickte er nach vorn und zurück.

Rund 3000 Hästräger und rund 3500 Zuschauer zählte die Narrenzunft Hochdorf am Sonntag auf ihrem Umzug.

Beim Neujahrsempfang der Drei-Länder-Stadt Weil am Rhein hat Oberbürgermeisterin Diana Stöcker Bilanz gezogen und Ausblicke gegeben. Musik, Ehrungen und Begegnungen prägten den Abend.

Mit einem gemeinsamen Neujahrsempfang haben Badisch-Rheinfelden und Rheinfelden/Schweiz am Freitag das Jahr 2026 eingeläutet. Rund 400 Gäste waren den Einladungen der beiden Stadtverwaltungen in den Bürgersaal auf der deutschen Seite gefolgt.

Die Feuerwehrabteilung Egringen feiert in diesem Jahr ihr 100- jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass veranstalteten die Wehrleute am Samstag einen Festakt.

Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Grenzach-Wyhlen zog Bürgermeister Tobias Benz vor rund 400 Gästen ein positives Fazit mit Blick auf das Doppeljubiläum im vergangenen Jahr.

Neuenburgs Bürgermeister Jens Fondy-Langela zog beim traditionellen Neujahrsempfang der Stadt Bilanz, hielt Ausschau und gab zwei ungewöhnliche Versprechen.

Seit 100 Jahren ist die Trachtenkapelle Steinenstadt „on tour“. Den Start in das Jubiläumsjahr bildete das Jahreskonzert.

Viele Bürger und Gäste waren in die Festhalle in Hauingen zum Neujahrsempfang gekommen, so dass alle Stühle besetzt und sogar nachgestuhlt werden musste.

Schnee und Narren wohin das Auge reicht – so sah das Bild beim Nachtumzug in Häg am Samstag aus.

Ortsvorsteherin Silke Herzog legte beim Neujahrsempfang den Fokus auf die guten Nachrichten aus Brombach. Geehrt wurde Hans Schöpflin, der viel Positives bewirkt.

Die Basler Vorfasnachtsveranstaltung Mimösli unter dem Motto „Basel isch royal“ feierte im Kulturhaus Häbse Premiere. Passend dazu war Musik von „Queen“ dabei.

Mit Herzlichkeit und Humor führte die neue Bürgermeisterin von Zell durch ihren ersten Neujahrsempfang. Marion Isele nahm alle Besucher und Gäste mit auf Rück- und Ausblick.

Der Neujahrsempfang der Gemeinde Steinen stand ganz im Zeichen des Ehrenamts. Zu diesem Thema gab es ein Podiumsgespräch mit ehrenamtlich engagierten Bürgern der Gemeinde.