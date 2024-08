In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Ob Käfer-Treffen in Ostelsheim, Poolparty in Blumberg oder Spaß und Spiel für die Kinder in den Ferien: Am Wochenende war in der Region viel los.

Nachfolgend blicken wir auf einige Veranstaltungen zurück - und verlinken auf die jeweiligen Artikel.

Ganz um das Radio und um Villingens musikalische Welt rund um die Jazzmusik im MPS-Studio ging es mit Karl Koch am Donnerstag beim Innenhof-Festival in Villingen-Schwenningen. Auf interessante Weise knüpfte er Zusammenhänge in der Musikgeschichte und nahm das Publikum mit durch eine Reise durch den Jazz.

Planschen und feiern in einem: Nach etlichen Jahren Pause stieg am Freitagabend im Blumberger Panoramabad mal wieder eine gelungene Poolparty.

Die Innenstadt-Hockete zog am Wochenende zahlreiche Besucher in die Fußgängerzone von Bad Dürrheim. Bei bestem Wetter war für die Gäste ein abwechslungsreiches Programm geboten. Citymanager Daniel Limberger legte dabei selbst Hand an. Star des Abends war der Pianist Sebastian Schnitzer.

In Donaueschingen gab es die ersten Windhundtage seit der Pandemie. Die Show und der große Markt mit allerlei nützlichem und auch teilweise Luxuriösem rund um den Hund zogen viele Besucher an.

Am Wochenende war die Gemeinde Unterkirnach im Tauziehfieber. Sechs Hobby-Mannschaften lieferten sich am Samstag ein spannendes Turnier. Das Publikum und die Coachs mobilisierten die letzten Kräfte der Teams.

20 Kinder erlebten im Wasserschloss Glatt „Nachts im Museum“ – ein spannendes Abenteuer. Anschaulich von den beiden Führern erzählt, nahm der Schlossherr, Reinhard von Neuneck wieder Gestalt an und mit ihm das adlige Leben. Im Wehrgang berichtete ein Landsknecht, in einer Fensternische sitzend, den Lauschenden von seinem Dienst bei ihm als einem strengen, aber gerechten Herrn. Am Ende gab es sogar einen Schatz.

Beim Ferienprogramm hatte der Musikverein Boll eine musikalische Schnitzeljagd angeboten. Die Kinder machten sich auf, um an verschiedenen Stationen versteckte Musikinstrumente zu finden und verschiedene Aufgaben damit zu lösen.

Die 35. Auflage des Ferienzaubers in Rottweil ist am Sonntag zu Ende gegangen. Die „Best-of-Ferienzauber-Band“ und DJ warteten unter dem Wasserturm mit Konzerthighlights aus 35 Jahren auf und Geschäftsführer Mike Wutta weiß so manche Anekdote zu berichten.

Einen erlebnisreichen Samstag verbrachten acht Kinder im Rahmen des Ferienspaßes Oberes Gäu in der Rettungswache des DRK-Ortsvereins in Ergenzingen. Dabei lernten und übten die Kinder auch, wie sie im Notfall Erste Hilfe leisten können.

Am Freitagnachmittag ging die „Stara“, die Stadtranderholung, die jedes Jahr vom Jugendreferat der Stadt Horb angeboten wird, zu Ende. Zum Abschluss gab es noch eine große Wasserschlacht. Mit gut mit Wasser gefüllten Schüsseln, Eimern oder nassen Schwämmen rannten die Kinder über den Pausenhof der Schule und spritzten alles und jeden nass, der sich nicht retten konnte.

Rund 400 „AC/DC“-Fans kamen bei der Auftaktveranstaltung des diesjährigen „Kulturgartens“ in Freudenstadt mit der Coverband „AB/CD“ voll auf ihre Kosten.

Hunderte Menschen ließen ihrer Tanzlust freien Lauf beim Techno-Event "Luftgefühle Festival" in Empfingen, ehemals „Luftliebe Festival“.

„Genuss aus aller Welt“ war beim diesjährigen Streetfood-Festival auf dem oberen Marktplatz in Freudenstadt angesagt. Für den passenden Gaumenschmaus bei hohen Temperaturen sorgten die verschiedenen Streetfood-Spezialisten.

Fünf Musikacts zeigten am Freitagabend, was die Balinger Musikszene zu bieten hat. „BL best of“ lockte Generationen an Musikfans auf den Marktplatz. Zum Finale sangen alle Musiker gemeinsam mit dem Publikum.

Vor einer großen und begeisterungsfähigen Fangemeinde hat Capt’n Knallermann alias Alex Merth am Donnerstag ein spontanes Gastspiel beim Albstädter Band-Sommer gegeben. Während der gebürtige Albstädter seine Lieder, wie etwa „Huggatschagga“, „Der Himmel hat kein Bier“ und seine neueste Eigenkomposition „Wir lieben Fußball“ zum Besten gab, brachen die Fans auf dem Bürgerturmplatz zu einer Polonaise auf.

In ein Lichtermeer aus Kerzen und Lampions verwandelte sich das Geislinger Schlossparkbad am Freitagabend nach Sonnenuntergang. Mit mehr als 200 Kerzen fand dort das Candle-Light-Schwimmen statt.

Das Zirkuszelt auf dem TSV-Gelände in Balingen-Frommern platzte am Freitagnachmittag aus allen Nähten: Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde wollten nämlich sehen, was die Kinder des „Circus Bambi“ in den Zirkuswochen des Ferienspektakels gelernt hatten.

Die Coldplay-Coverband "»Viva la Vida« sorgt bei ihrem Auftritt in der Wildberger Schlossanlage bei "Kultur im Freien" für beste Stimmung und überzeugte das Publikum vollständig.

Vor der Calwer Sparkasse steht die Bronzestatue eines Mannes mit Hut. Bei der Abschlussveranstaltung des 20. Gerbersauer Lesesommers erfuhren in einer gut gefüllten Evangelischen Stadtkirche Kulturbeflissene, was sich hinter dem seit 2010 dort thronenden Kunstwerk mit dem Namen „Knulp, der Vagabund“ verbirgt. Es wurde verdeutlicht, dass Knulp eine von Hermann Hesse geschaffene Figur mit seiner ihm eigenen Sehnsucht nach „Gerbersau“ (also Calw) ist.

Premiere nach Maß: Fast 300 Teilnehmer gingen am Samstag beim ersten Volks-Triathlon in Nagold an den Start.

Die Feuerwehr in Dobel traf mit dem Thema „Griechische Antike“ beim „Dorfwiesenfescht“ voll ins Schwarze. Das und das gute Wetter genossen am Wochenende rekordverdächtig viele Gäste.

Der Käfer-Club 1986 Ostelsheim hat sich für das 18. Käfertreffen mächtig ins Zeug gelegt: Das Kultauto war in rund 150-facher Ausführung vertreten. Nicht nur bei der Autoschau, auch bei der großen Rundfahrt staunten viele Passanten über die herausgeputzten Modelle.

Zum 40. Geburtstag der Ettenheimer Gruppe „Rund um dr’ Kahleberg“ wurde ein großes familiäres Sommerfest im Weingut Jäger veranstaltet, an dem zahlreiche Besucher teilnahmen.

Das Moosenmättle Open-Air in Wolfach verwandelte am Wochenende die idyllische Waldkulisse des Schwarzwalds in eine Festivalbühne. Von Blues bis Stoner Rock – die Bands boten ein vielfältiges Programm, das die Besucher bis in die frühen Morgenstunden begeisterte.