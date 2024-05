In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Das gute Wetter lockte zahlreiche Menschen nach draußen. Hinzu kamen einige Vaterschaftsfeste, Jubilare und Konzerte, die am langen Wochenende bei vielen Menschen für gute Stimmung sorgten.

Nachfolgend eine Auswahl an Veranstaltungen in der Region.

Lesen Sie auch

Schwarzwald-Baar-Kreis

Großes Wetterglück prägte das Jubiläumsfest der Freiwilligen Feuerwehr Schonach. Das Programm war vielseitig mit verschiedenen Musikgruppen, einem Empfang zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr, Schanzenlauf und anderem mehr.

Der Sonntag hatte es in sich: Bei strahlendem Sonnenschein strömten die Bürger auf den großen Platz zwischen dem Dorfhaus, der Kita am Bondelbach, dem Heimatmuseum und der neuen Anlage für Betreutes Wohnen. Es gab in Brigachtal viel zu feiern.

Der Musikverein Randen richtete über das lange Wochenende sein 30. Frühlingsfest aus. Gäste aus der ganzen Region strömten in den Dreschschuppen. Die Musiker freuten sich über drei Tage volles Haus und ein gut gelauntes Publikum.

Kreis Rottweil

„Aus unserer Heimat – Alte Bräuche, lustige Dorfgeschichten und Erinnerungen an Schenkenzeller Originale“ lautete der Titel des Bildvortrages von Heimatforscher Willy Schoch für das Seniorenwerk Schenkenzell, der bei den Zuhörern gut ankam.

Zum dritten US-Car-Treffen hatte Roland Dölker mit dem MSC Black Forest nach Dürrenmettstetten eingeladen. Und es gab auch diesmal jede Menge zu sehen.

An der frischen Luft trafen sich rund 120 Schramberger und Lauterbacher Katholiken an Christi Himmelfahrt, um das Hochfest gemeinsam zu feiern.

Christi Himmelfahrt begann für die Münstergemeinde in Rottweil mit einem feierlichen Gottesdienst, musikalisch gestaltet vom Münsterchor.

Annett Louisan feierte am Freitagabend ihr 20. Bühnenjubiläum auf dem Rottweiler Jazzfest und damit auch ihr Debütalbum „Bohème“ in der ausverkauften Alten Stallhalle – und ließ emotional ganz tief blicken.

Das 36. Jazzfest Rottweil ging am Samstag mit einem neuen Besucherrekord zu Ende. Mike Stern setzte dabei mit seiner Band einen gebührenden Schlusspunkt. Und für die nächste Auflage des Festivals hat Vorsitzender Simon Busch auch schon einen klarer Standpunkt.

Was für ein Höhepunkt: Der Bösinger Musikverein spielte zum 27. Mal beim Blutritt in Weingarten für die Blutreitergruppe Biberach.

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Musikvereins Sigmarswangen feierten Hunderte drei Tage eine grandiose Party.

Das Gründungsjahr der Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach ist das Jahr 1874. Mit einem viertägigen Fest im Zelt auf der Lehwiese feierte die Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach ihr 150-jähriges Bestehen.

Ein Hörgenuss nicht nur für Mütter war das Muttertagskonzert der Jugendblasorchesters und der Stadtkapelle in der voll besetzten Klosterkirche in Oberndorf.

Hochgenuss boten die Gewinner des renommierten ARD-Musikwettbewerbs beim Konzert des Schwarzwald Musikfestivals in der Alten St. Laurentiuskirche in Sulgen.

Die Stadtkapelle kredenzt zum traditionellen Muttertagskonzert in der Oberen Hauptstraße in Rottweil einen besonderen musikalischen Blumenstrauß.

Zollernalbkreis

Der Förderverein für Kultur- und Sport scheint einen ganz besonders guten Draht nach oben zu haben. Gemeinsam mit vielen Besuchern feierte man bei bestem Wetter das 32. Dorffest in Bittelbronn.

Dank Hoch Thomas war an Christi Himmelfahrt den Vatertagsausflüglern in und um Haigerloch bestes Wetter beschert. Die Hocketen der Trillfinger Feuerwehr, der Bad Imnauer Musiker oder der Fischer in Owingen waren gut besucht. Ein Anziehungspunkt war wie immer die Bittelbronner Ortsmitte.

Das erste Street Food-Festival in Tailfingens Neuer Mitte ist, zumal sich das Wetter von seiner besten Seite zeigte, zu einem vollen Erfolg geworden.

Die Stadtkapelle Binsdorf hatte ihr traditionelles Frühjahrskonzert unter das Motto „Expeditionen“ gestellt. Zahlreiche Zuhörer schlossen sich der Reise an, die Binsdorfer Festhalle war ausverkauft.

Kreis Freudenstadt

Der DRK-Ortsverein Dornstetten, Glatten, Schopfloch hatte zum mehrtägigen DRK-Oldtimerwettbewerb bei der Riedsteighalle in Dornstetten eingeladen und zahlreiche Gruppen aus ganz Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz kamen.

Katarina Barley, Spitzenkandidatin der SPD bei der anstehenden Europawahl, hat am Freitagnachmittag Freudenstadt besucht. Auf dem Marktplatz konnten sich die Bürger ganz ungezwungen mit der Ex-Ministerin unterhalten.

Das Waldmeisterfest in Bierlingen war an Christi Himmelfahrt ein Anziehungspunkt für zahlreiche Vatertagsausflügler.

Hunger auf Live-Musik, Durst auf Bockbier: In Altheim stand das Wochenende ganz im Zeichen der Bockbierfest-Gaudi.

Fünf preisgekrönte Nachwuchsmusiker zeigten im Rahmen des Schwarzwald Musikfestival in der Münsterkirche in Klosterreichenbach ihr Können und stellen unter Beweis, warum sie jetzt schon zur Weltspitze gehören.

Für Europa und gegen Rechtsextremismus haben knapp 100 Menschen am Samstagabend in Dornstetten demonstriert. Burkhard Gräbe und Johannes Steinhilber von der Initiative „Puls of Europe – Wir sind die Brandmauer“ hatten die Demo organisiert.

Kreis Calw

Wer am Donnerstag auf den Schulhof nach Althengstett gekommen war, um sich zum Vatertag-Ausklang in kleiner Runde noch ein Mai-„Böckle“ zu gönnen, der wurde eines Besseren belehrt. Das 32. Maibockfest der Trachtenkapelle Musikverein Althengstett war weit weg von „kleiner Runde“.

Das beliebte Sägeräckerlesfest in Höfen war auch am diesjährigen Vatertag an Christi Himmelfahrt wieder ein voller Erfolg.

In Bad Herrenalb wurde der Europatag am Donnerstag anlässlich des 875-jährigen Stadtjubiläums mit einem großen Konzert gefeiert.

Nach einer Pause von mehreren Jahren hat sich die Abteilung Calmbach der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wildbad mit ihrem langjährigen Abteilungskommandanten Gerhard Wurster am Samstag im Rahmen eines gut besuchten „Tag der offenen Tür“ präsentiert.

Bis 15 000 Besucher erwartete Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann an diesem Wochenende. Mit Gartenmesse und Keramika sowie Europamarkt und Festival der Kulturen ist dieses Ziel wohl erreicht.

Das Altensteiger Vokalensemble trat erneut auf dem heimischen Boden auf und erfreute mehrere Besucher mit einem schönen wie kurzweiligen Konzert in der Walddorfer Johanniskirche.

Ortenaukreis

Die dritte Auflage des Dorfflohmarktes verwandelte Ettenheimweiler am Samstag in eine einzige Fußgängerzone. Anwohner bauten direkt vor ihrer Haustür Stände auf und lockten somit hunderte Besucher in den Ettenheimer Stadtteil.

Der Lahrer Polizeichor hat mit großem Aufgebot seinen 40. Geburtstag zelebriert. Zum Auftritt am Samstagabend im ausverkauften Parktheater gehörten ein Projektchor, das Polizeiorchester des Landes sowie Bariton Marc Marshall und Pianist René Krömer.