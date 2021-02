89:78-Sieg gegen Nürnberg Wiha Panthers lassen nichts anbrennen

Zwei Minuten waren im zweiten Viertel gespielt, als die Mannschaft von Coach Alen Velcic bereits mit 36:20 vorne lag, sich dann aber in der Defense einige Nachlässigkeiten leistete. In dieser Phase zeigten die in dieser Saison so vom Pech gebeutelten Franken, was sie leisten können. Sie "robbten" sich zwischenzeitlich auf sechs Punkte heran. Doch nach einer Auszeit von Alen Velcic liefen die Panthers wieder heiß. Ein Dreier von Jonas Niedermann (18.) knackte die 50er-Marke. Zur Pause führten die Schwenninger mit 56:42. Sehr stark bis dahin die Dreierquote mit 10 Treffern von 15 Versuchen.

Mit Beginn des zweiten Durchgang geriet der Motor der Neckarstädter jedoch ins Stottern – in der Offense aber auch in der Defense. Bei den Nürnbergern zog nun Topscorer Tra Holder (17 Punkte) seine Kreise. Die Gäste kamen zu viel zu einfachen Würfen und Punkten. Mit nur noch einem Fünf-Punkte-Vorsprung (66:61) für Schwenningen ging es ins letzte Viertel. In diesem konnten sich die Schwenninger dann aber schrittweise wieder mit einer konzentrierten Leistung von dem Druck befreien und am Ende einen verdienten 89:78-Sieg feiern.

Topscorer bei Schwenningen war Courtney Stockard mit 23 Punkten.