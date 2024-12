Erneut ist eine ältere Person in Schramberg Opfer eines versuchten Raubs geworden. Die Tat geschah bereits vergangene Woche, wurde aber erst am Wochenende angezeigt.

Wie bei der Polizei erst jetzt bekannt geworden ist, ist es am späten Mittwochabend, gegen 23.45 Uhr, auf der Josef-Andre-Straße in Schramberg zu einem versuchten Handtaschenraub gekommen. Eine 88-Jährige war auf dem Nachhauseweg, als sie auf Höhe der Apotheke zwei Personen entdeckte.

Auf Höhe der Hausnummer 42 bemerkte die Seniorin dann, wie ein Unbekannter von hinten an sie herantrat und am Henkel ihrer Umhängetasche riss. Sie konnte jedoch ihre Handtasche festhalten und laut schreien, so dass der unbekannte Täter von ihr abließ und ohne Beute flüchtete. Die 88-Jährige viel in der Folge hin und zog sich Schürfwunden zu.

Lesen Sie auch

Erst am Wochenende erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Hinweise zu dem Unbekannten liegen nach aktuellem Stand nicht vor.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizeidirektion in Rottweil hat die Ermittlungen wegen des versuchten Raubes übernommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0741/4 77-0 zu melden.

Senior auf Treppe überfallen

Bereits Mitte Dezember war es zu einem versuchten Handtaschenraub im Stadgebiet gekommen. Damals hatte sich ein rüstiger Senior erfolgreich gegen den Räuber gewehrt.