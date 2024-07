875 Jahre Bad Herrenalb: Buntes Treiben beim Klosterfest

Kulinarische Bummelmeile, Mittelalterdorf, Kunsthandwerk, Kinder-Spielmobil, Live-Musik und vieles mehr – das Bad Herrenalber Klosterfest am Samstag und Sonntag, 3. und 4. August, bietet seinen Gästen ein vielfältiges Programm, das in diesem Jahr unter dem Motto „875 Jahre Bad Herrenalb“ steht. Eröffnet wird das bunte Treiben am Samstag um 11 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Klaus Hoffmann im Festzelt vor der Klosterscheuer.

Die fröhliche Bummelmeile reicht vom Kurhaus über den Rathausplatz bis in die historische Klosterstraße und lädt zum Entdecken und Schlemmen ein. Händler aus verschiedenen Regionen bieten ihre besondere Handwerkskunst und regionale Traditionsprodukte aus Küche und Keller an.

Lesen Sie auch

Ein bei Jung und Alt sehr beliebter Anziehungspunkt ist das Mittelalterdorf „Fabula Corvinus“ mit Rittern in echten Rüstungen, das am Paradies aufgebaut ist und faszinierende Einblicke in den Alltag früherer Zeiten bietet. In die spannende Geschichte der Klosterkirche können Interessierte bei Führungen eintauchen, die an beiden Tagen um 11 und um 13 Uhr am Paradies beginnen. Noch mehr Kultur gibt es im Ziegelmuseum zu entdecken, das am Wochenende von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet hat.

Heimatliches Brauchtum

Die Schönheit heimatlichen Brauchtums zeigt die Kinder- und Jugendtrachtengruppe an zwei Nachmittagen vor dem Paradies. Die jungen Festbesucher können sich auf die Kletterwand der Skizunft Bad Herrenalb, das Kinder-Spielmobil, ein Karussell und das beliebte Entenrennen freuen.

Beim Herrenalber Klosterfest bieten Händler rund um das Paradies ihre besondere Handwerkskunst an. Foto: Paul Needham

Für stimmungsvolle Musik sorgen an beiden Tagen der Musikverein Bad Herrenalb-Gaistal und bekannte Live-Bands aus der Region, die im Klosterviertel am Paradies, vor der Klosterscheuer, in der Villa Lina und im evangelischen Gemeindehaus sowie auf dem Rathausplatz und in der Konzertmuschel im Kurpark auftreten werden. Mit dabei sind die Chaos-Moggel Schöllbronn, Mopat, FreiGang, Susi & The Toyboys, Give me 5, The Big B‘s, die HardCover-Band, die Schlagerjungs, Galway Calling, die Musikkapelle Concordia Dauendorf und die BOK Big Band. Eine Auszeit von dem Trubel bieten die Konzerte von Reiko Emura, Makitaro Arima und Rinko Sasaoki an beiden Tagen in der Klosterkirche.

Beendet wird das Klosterfest traditionell am Sonntag mit dem Auftritt der Singenden Mönche vor dem Paradies gegen 20.30 Uhr und anschließender ökumenischer Abendandacht in der Klosterkirche.

Anreise mit Bus und Bahn

Um das Klosterfest möglichst nachhaltig zu gestalten, empfiehlt die Touristik die Anfahrt mit Bus und Bahn. Aus Richtung Karlsruhe und Ettlingen fährt die S1 und am Sonntag verkehrt zusätzlich der Freizeitexpress „Albtäler“, der im Kraichgau in Menzingen und Odenheim startet und ebenfalls über Karlsruhe und Ettlingen fährt. Gästen aus Richtung Bühl, Baden-Baden und Gernsbach wird die Buslinie X44 empfohlen und Gästen, die aus Richtung Calw, Bad Wildbad und Dobel kommen, die Linie X63. Die Linie 719 fährt von Bad Wildbad aus über Dobel nach Bad Herrenalb und von Pforzheim aus fährt die Buslinie 716 über Dobel an die Alb.

Zusätzliche Parkplätze

Die Anreise mit dem Auto ist natürlich ebenfalls möglich. Um die Parksituation in der Innenstadt zu entschärfen, sind am Klosterfest-Wochenende zusätzliche Parkplätze auf der Schweizer Wiese, an der Falkensteinschule sowie am Waldfreibad geöffnet. Zwischen den Parkplätzen und dem Klosterviertel verkehrt ab 11 Uhr im 20-Minutentakt ein kostenloser Shuttleservice.

Das Klosterfest-Programm sowie eine Bildergalerie mit den schönsten Fotos vergangener Klosterfeste finden Interessierte online auf dasklosterfest.de. Infos zum Fest und zu allen weiteren Veranstaltungen in Bad Herrenalb gibt es zudem in der Tourist-Info auf dem Rathausplatz, telefonisch unter 07083/50 05 55 sowie per E-Mail an info@badherrenalb.de.