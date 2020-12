85:73-Sieg in Kirchheim Wiha Panthers melden sich zurück

Panthers bis zur Pause das bessere Team

In der Anfangsphase des zweiten Viertels kam Kirchheim zu relativ leichten Punken. Die Knights bauten ihren Vorsprung erst einmal auf 30:23 aus, ehe Gästecoach Alen Velcic zum idealen Zeitpunkt eine Auszeit nahm. Seine Ansprache fruchtete, denn bis zur Pause waren die Panthers nun das bessere Team. Vor allem die zwei Dreier von Chris Frazier ließen die Neckarstädter wieder herankommen. Der Freiwurf von Jonas Niedermanner in der 17. Minute zum 37:36 bedeutete an diesem Abend die erstmalige Führung der Panthers. Mit dem Schlusszeichen der ersten Halbzeit gelang Shaun Willett aus der Distanz noch ein Dreier – die Schwenninger hatten beim Kabinengang mit 42:39 die Nase vorne. Bis dahin hatte das Team von Coach Alen Velcic in allen Mannschaftsbereichen eine ausgewogene Leistung gezeigt. Interessant war zu diesem Zeitpunkt ebenso ein Blick auf die Statistik. Die Panthers führten bei der Effektivität an Zwei-Punkte-Würfen mit 57:31 Prozent. Ein Aspekt, der in dieser Saison so noch nicht oft vorkam. Sie lagen aber bei den Dreiern mit 38:57 Prozent zurück. 21:15 gewonnene Rebounds verzeichneten die Knights zur Pause. Lediglich ein Turnover mussten die Panthers im ersten Durchgang hinnehmen.