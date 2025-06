850 Jahre Fürstenberg: Alle freuen sich auf das große Fest

1 Der Festausschuss mit Mitgliedern aller örtlichen Vereine und der Ortsverwaltung hat den Ablauf für das Jubiläumswochenende zum 850-jährigen Bestehen von Fürstenberg festgelegt und fiebert dem Auftakt entgegen. Foto: Rainer Bombardi Der Donaueschinger Ortsteil Fürstenberg feiert sein 850-jähriges Bestehen. Das Jubelwochenende steigt vom 12. bis 14. Juli.







Der Countdown läuft, monatelange Vorbereitungen gehen ihrem Ende entgegen und die Vorfreude auf das Jubiläum zum 850. Jahrestag von Fürstenberg vom 12. bis 14. Juli steigert sich kontinuierlich. Von Beginn an stand fest, dass man mit dem Programm die gesamte Bevölkerung begeistern will. Schnell war auch der Monat klar, in dem das Jubiläumswochenende veranstaltet wird. Darauf einigte sich der Festausschuss aus Vertretern praktisch aller örtlichen Vereine unter der Leitung der Ortsverwaltung.