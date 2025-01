Der Betrüger hatte ihn angerufen und ihm am Telefon eine Geschichte erzählt, die den Senior veranlasste, einer unbekannten Person gutgläubig Bargeld in fünfstelliger Höhe zu überreichen.

„Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenständebitten“, richtet sich das Polizeipräsidium Offenburg in einer Mitteilung an die Ortenauer. Man solle niemals Geld an unbekannte Personen übergeben oder sich am Telefon unter Druck setzen lassen.

„Beraten Sie sich zuerst mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen“, so der Appell der Polizei. Das gelte insbesondere, wenn die Anrufer verlangen, das Telefonat und die Angelegenheit geheim zu halten, schnelle Entscheidungen zu treffen oder Kontakt mit Fremden aufnehmen zu sollen.