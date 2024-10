Achtung vor falschen Handwerkern – dreister Diebstahl in Rottweil

1 Der falsche Handwerker machte Beute (Symbolfoto) Foto: Photographee.eu - stock.adobe.com

Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern. In Rottweil ist ein Unbekannter einfach ins Haus einer 85-Jährigen spaziert und hat diese bestohlen.









In der Plettenbergstraße in Rottweil ist es im Verlauf des Mittwochs zum Diebstahl durch einen falschen Handwerker gekommen. Ein Mann klopfte laut Polizeimitteilung an die Terrassentüre einer 85-Jährigen und weckte diese dadurch auf. Sie hielt den Mann für einen Handwerker und öffnete ihm daher die Türe.