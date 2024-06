85. Geburtstag in Isingen

1 Jürgen Beckmann hat unter anderem de Geschichte der Martinskirche in Isingen erforscht. Foto: Archiv/Hertle

Der ehemalige Kirchengemeinderatsvorsitzende, Rechtsanwalt und Flüchtlingshelfer Jürgen Beckmann wurde am Samstag 85 Jahre alt.









Soziales Engagement hat den am 22. Juni 1939 in Hannover geborenen Jürgen Beckmann von jeher ausgezeichnet. Auch im hohen Alter hat er sich in seinem Wohnort Isingen unter anderem um Geflüchtete gekümmert und den Kirchengemeinderat geleitet.