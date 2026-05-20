85. Geburtstag in Albstadt: „Freizeit gab es wenig, dafür immer viel zu tun“

Lieselotte Probst wurde 1941 in Albstadt geboren und hat dort fast ihr ganzes Leben verbracht. Mit 85 Jahren ist sie immer noch für unseren Verlag tätig.
Als Lieselotte am 20. Mai des Jahres 1941 geboren wurde, herrschte nicht nur in Albstadt Krieg, Elend und Armut. Das Mädchen war dreieinhalb Jahre alt, da meinte der Vater bei seinem Heimaturlaub: „Du brauchst nicht weinen, ich komme bald wieder.“ Doch Eugen Speidel kam nie wieder zu Frau und Tochter zurück. Auch wenn Mutter Erna noch jahrelang verzweifelt versucht hatte, zu erfahren, wo der junge Unteroffizier umgekommen ist.