85,5 Prozent der Stimmen erhalten: Bodo Lange ist neuer Bürgermeister von Meißenheim

Kein Wettstreit, dennoch eine klare Entscheidung: Bodo Lange ist am Sonntag zum neuen Bürgermeister von Meißenheim gewählt worden. Damit steht für den 36 Jahre alten Kürzeller, der bislang als Projektleiter beim Land Baden-Württemberg tätig ist, im Dezember ein Jobwechsel an. Seit 2019 ist Lange als Mitglied des Gemeinderats Meißenheim aktiv an der Kommunalpolitik beteiligt, seit einem Jahr zudem auch als zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters – jetzt wird er den Chefsessel von Amtsinhaber Alexander Schröder übernehmen.

Hunderte Meißenheimer zog es zur Verkündung des Wahlergebnisses am Sonntagabend vor das Rathaus – und die standen sich erst einmal die Füße in den Bauch, denn der Gemeindewahlausschuss hatte direkt im Anschluss an die Auszählung getagt. „Leider gab es technische Schwierigkeiten“, erklärte Bürgermeister Schröder den langen Verzug und stieg damit in die Verkündung ein.

Von insgesamt 3203 Wahlberechtigten haben insgesamt 1624 Bürger an der Wahl teilgenommen – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 50,7 Prozent. 1301 Wähler haben Lange ihre Stimme gegeben, was einem Prozentsatz von 85,5 Prozent entspricht. Obwohl Lange keinen Gegenkandidaten hatte, musste er am Sonntag die absolute Mehrheit, also 50 Prozent plus eine Stimme, erreichen – was ihm gelungen ist. 185 Bürger haben „Alexander Schröder“ – der nicht zur Wahl stand – auf ihrem Wahlzettel vermerkt.

Zahlreiche Bürgermeister aus den umliegenden Gemeinden gratulierten

Schröder wünschte seinem baldigen Nachfolger „alles Gute, auch im Namen unserer Gemeinde, viel Erfolg, eine glückliche Hand und ein gutes Miteinander“. Großen Applaus erntete Lange von den zahlreichen Menschen vor Ort, darunter waren auch Ortschafts- und Gemeinderäte, Bürgermeister aus den umliegenden Gemeinden sowie Oberbürgermeister Markus Ibert.

„Ich bin erleichtert, dass die Wahl jetzt vorbei ist und freue mich sehr über die Wahlbeteiligung von 50 Prozent – das kann sich doch sehen lassen, gerade wenn man als Einzelkandidat angetreten ist“, sagt Lange freudestrahlend gegenüber unserer Redaktion. Er hofft, dass ein gutes Miteinander im Gemeinderat gefunden wird. „Ich glaube, jeder will das Beste für die Gemeinde und an diesem Punkt müssen wir ansetzen“, sagte Lange.

„Die Gemeinde hat sich entschieden und darauf kommt es an“, betonte Kürzells Ortsvorsteher Hugo Wingert. „Ich finde es schön, dass die Wahlbeteiligung bei 50 Prozent lag.“ Dies sei nicht selbstverständlich. Wingerts größter Wunsch sei, dass unter Lange als Bürgermeister wieder Ruhe in die Gemeinde und dessen Rat einkehre.

Im Gemeinderat sollen zusammen Dinge geklärt werden

Die Gemeinderätin und stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Fischer freut sich ebenfalls über das eindeutige Ergebnis. Dies zeige, dass die Bürger hinter Lange stehen. „Ich glaube, dieses Ergebnis ist wichtig, damit er mit dem nötigen Rückhalt die offenen Themen angehen kann,“ stellte Fischer klar. Gemeinsam wolle man das „ein oder andere im Gemeinderat klären, das ungut gelaufen ist“.

Angesprochen auf die Stimmen für den noch amtierenden Bürgermeister Schröder, verwies sie auf die Petition für den Verwaltungschef und dass viele hinter ihm stehen würden. Er habe eine sehr gute Arbeit geleistet und die Menschen, die für ihn abgestimmt haben, wollten ein Zeichen setzen, so Fischers Einschätzung.

Gefeiert wurde gemeinsam mit den Bürgern vor dem Rathaus

Auch Gemeinderätin Lisa Kleis freut sich sehr über das eindeutige Wahlergebnis. „ Das ist ein gutes Zeichen für Meißenheim und Kürzell“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie sei positiv gestimmt und freue sich auf die Zukunft.

Unter den Gratulanten reihte sich auch Neurieds Bürgermeister Tobias Uhrich ein. Auch er schloss sich den guten Wünschen an. „Ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit hier im Ried mit Bodo Lange, die auch bisher super war“, unterstrich Uhrich.

In einem Gespräch mit unserer Redaktion ein paar Wochen vor der Bürgermeisterwahl konnte Lange noch nicht sagen, wie er im Fall eines Wahlsieges feiern wird – er werde eine Idee finden, hielt er es offen. Und wie wird nun gefeiert? „Erstmal nun hier vor Ort mit all den vielen Menschen, die mit mir gemeinsam feiern wollen. Und später dann im engsten Kreis – eher dann ruhig und gemütlich“, sagt Lange.