85,5 Prozent der Stimmen erhalten: Bodo Lange ist neuer Bürgermeister von Meißenheim

Die Meißenheimer wählten am Sonntag ihr neues Gemeindeoberhaupt. Bodo Lange wurde mit 1301 Stimmen zum neuen Bürgermeister der Gemeinde gewählt.
Kein Wettstreit, dennoch eine klare Entscheidung: Bodo Lange ist am Sonntag zum neuen Bürgermeister von Meißenheim gewählt worden. Damit steht für den 36 Jahre alten Kürzeller, der bislang als Projektleiter beim Land Baden-Württemberg tätig ist, im Dezember ein Jobwechsel an. Seit 2019 ist Lange als Mitglied des Gemeinderats Meißenheim aktiv an der Kommunalpolitik beteiligt, seit einem Jahr zudem auch als zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters – jetzt wird er den Chefsessel von Amtsinhaber Alexander Schröder übernehmen.